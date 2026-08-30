Marc Márquez sigue siendo el rey en Aragón

Marc Márquez no falló y se ha llevado la victoria en el GP de Aragón de MotoGP. Lo esperado. 37 de 37 para él en su jardín y se pone segundo del Mundial a 19 puntos del líder, Jorge Martín. Ha recuperado 21 puntos de una tacada. Una vez más, el de Cervera demostró que es el rey en Aragón y consiguió su octava victoria en el aragonés pese a los problemas en la salida. Acosta y Bezzecchi subieron al podio con él. El de Mazarrón fue segundo después de firmar una carrera digna de enseñar en las escuelas.

Márquez calcó la salida de la sprint, adelantando a Bezzecchi en la uno de nuevo. Pero un problema con el dispositivo trasero, que no se le subió tras la salida, provocó que en la curva tres las Aprilia del italiano y de un Jorge Martín que salió espectacular le pasaran por potencia. El madrileño partía desde la quinta posición y se situó segundo al paso por el tercer giro.

El dispositivo trasero del 93 no se le subió y eso hizo que la quilla tocara el piano y saltaran chispas, provocando una pérdida de potencia considerable y que le pasaran las Aprilia como dos balas. Pero unos metros más adelante, Martín se fue algo largo y eso le permitió al de rojo recuperar la segunda posición. El de San Sebastián de los Reyes perdió varios puestos. Le pasaron los dos Márquez y Acosta.

Marc se iba directo a por Bezzecchi después de adelantar a Martín. Su estrategia cambiaba porque el de Rimini había ganado casi un segundo de ventaja en las dos primeras vueltas. Eso cambiaba el plan de carrera para el español. Pero ni eso frenó al rey de Aragón. Por algo MotorLand es considerado el jardín de Marc Márquez y por algo ha ganado siete –ocho con esta– aquí.

Una vez pasó a Martín, se fue directo a por Marco, que le sacaba casi ocho décimas. Pero esa diferencia la recuperó en apenas tres-cuatro vueltas. En la seis ya estaba pegado a la rueda del italiano, que sentía el aliento del 93 en el cogote. El de rojo es como una mosca cojonera. Cuando parece que ya te has deshecho de él, vuelve más fuerte. Tras una vibrante pelea en la recta, Márquez pasó a Bezzecchi para ponerse en cabeza de carrera.

El 93 y el 72 se pegaron codo con codo, llegaron a tocarse en varias ocasiones porque ninguno quería ceder, pero el rey de MotorLand se impuso en la frenada a izquierdas de la 16, uno de los puntos más fuertes de su estilo de pilotaje. Y eso lo aprovechó Pedro Acosta, que fue el más listo de la clase, para meter la moto y ponerse segundo. El Tiburón de Mazarrón le dio un bocado a la Aprilia y se coló en la frenada.

A partir de ahí se marcharon los dos pilotos que serán compañeros de equipo en el Ducati Lenovo el año que viene. Acosta cogió la rueda de Márquez para alejarse de Bezzecchi y dejarle atrás. Luego fue el propio Marc el que le dejó atrás en el tramo final de carrera. Al final, el español se llevó la victoria con casi dos segundos de ventaja sobre el de Mazarrón y 3,6 sobre Bezzecchi, tercero. Álex Márquez acabó cuarto y Martín fue quinto, por lo que el mayor de los Márquez se mete de lleno en la lucha por el título.