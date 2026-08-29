Marc Márquez reina en la sprint con Álex segundo y recorta puntos al líder

Marc Márquez I de Aragón está de vuelta. Después de que Bezzecchi le arrebatara la pole, el de Cervera se ha llevado la victoria en el GP de Aragón de MotoGP y recupera puntos con sus rivales directos. Desde que se puso primero, ya no se bajó de ahí. Es imbatible. Álex terminó segundo y Bezz tercero. Jorge Martín acabó quinto y Marc se pone tercero del Mundial, superando a un Ai Ogura que no puede participar en el GP por lesión.

Gran salida de los Márquez. Bezzecchi empezó muy bien, salió mejor que las Ducati, pero Marc le metió la moto en la frenada de la uno para colocarse primero. Y Álex aprovechó el hueco generado por el 93 para colarse y ponerse segundo. Los dos hermanos comenzaron a tirar a partir de ahí para dejar atrás a las Aprilia. Pero seguir la estela del piloto vestido de rojo en MotorLand es bastante complicado.

Álex apenas pudo aguantar una vuelta a su rueda. A mitad de la sprint, Márquez ya aventajaba al de Gresini en casi un segundo. Por algo es su jardín y por algo ha ganado siete veces en este circuito. No consiguió la pole, pero lo solventó en la salida poniéndose primero. Álex mantenía casi un segundo de distancia con un Bezzecchi que estaba cómodo en la tercera posición, mientras Acosta superaba a Jorge Martín en la lucha por la cuarta plaza.

Poco movimiento hubo tras esos cambios de posición en la primera vuelta. Márquez se puso en modo estelar y cuando el 93 pone la directa en su jardín es prácticamente imbatible, salvo que ocurra un milagro. Y así pasó. Salió, se puso primero y a partir de ahí se escapó. Siguió el guion que tenía planeado y encima recorta puntos a sus rivales directos.

Encima, Acosta pasaba a Martín y le quitaba un punto más. Márquez cruzó la meta en primera posición, seguido de su hermano Álex, que, otra vez, sin hacer mucho ruido, sube al segundo escalón del podio. Es la constancia y el trabajo en persona. Un currante nato que se ha rehecho del grave accidente de Barcelona a las mil maravillas. El Tiburón de Mazarrón acabó cuarto, por delante del líder del campeonato, quinto, y Aldeguer, sexto. Raúl Fernández fue octavo.