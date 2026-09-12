Un Bezzecchi inalcanzable se lleva una pole de récord en Misano con Márquez segundo

Marco Bezzecchi repite la pole del año pasado en Misano. El italiano pulverizó el récord de la pista para firmar un tiempo inalcanzable para el resto (1:29.982), incluido Marc Márquez, que fue segundo a casi dos décimas del poleman. La Aprilia parece imbatible en este trazado, al menos a una vuelta, y así lo demostró. Tercero fue otra Ducati, la de Fermín Aldeguer, mientras que el líder del Mundial, Jorge Martín, saldrá quinto.

De primeras, fue Álex el que encabezó la tabla de tiempos hasta que llegaron Marc y Bezzecchi. El nueve veces campeón del mundo, siete de MotoGP, bajó en dos décimas el registro marcado por su hermano. Ya era un tiempazo, pero entonces apareció el de Rimini para bajar al 1:29 por primera vez en la historia de este circuito. En cuanto los pilotos vieron ese tiempo, dijeron ciao a la pole. Ese crono era casi cinco décimas más rápido que el del vigente campeón.

El tercer parcial de Bezzecchi era espectacular. Se nota que corre en casa. Nadie conoce los límites de la pista mejor que él, y lo demostró una vez más. Marc Márquez lo intentó hasta el último segundo. Estaba cuarto después de que le superaran Di Giannantonio y Aldeguer, pero él quería estar en primera fila para tener opciones de atacar a Bezz en la primera vuelta.

El 93 tuvo un susto a poco más de dos minutos para el final y tuvo que abortar la vuelta. Pero eso no le impidió mejorar su propio tiempo en el siguiente giro. Tiró con todo para intentar batir el registro de Marco, pero eso era misión imposible, y más con el tercer sector que se marcaba el italiano, que va de récord en récord aquí.

Al final, Márquez cruzó la meta segundo a 198 milésimas de la Aprilia e intentará pelear por el triunfo. Por su parte, su hermano Álex saldrá noveno después de sufrir dos caídas durante la clasificación, mientras que Pedro Acosta saldrá unos metros más adelante en esa tercera fila, en séptima posición.