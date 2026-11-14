Los ex canteranos del Real Mallorca detenidos por grabar a una menor manteniendo sexo le ofrecieron dinero para comprar su silencio

La investigación judicial sobre los dos ex jugadores de las categorías inferiores del Real Mallorca investigados por grabar sin consentimiento un encuentro sexual con una menor en Palma incorpora nuevos detalles a raíz de la declaración de la víctima ante la Fiscalía de Menores de Baleares. Según consta en el acta judicial, después de ser descubiertos, los dos jóvenes habrían intentado evitar que la menor denunciara los hechos, llegando incluso a ofrecerle dinero a cambio de su silencio.

Los hechos se produjeron el pasado 14 de agosto en el domicilio de uno de los futbolistas. Según el relato de la joven, descubrió que el segundo implicado, también menor de edad, se había escondido dentro de un armario para grabar la escena. Tras percatarse de lo sucedido, exigió que le entregaran el teléfono móvil y procedió a borrar hasta ocho vídeos de la galería y de la papelera del dispositivo.

La reacción de uno de los implicados se produjo pocos minutos después, cuando los jóvenes abandonaron apresuradamente la habitación. Al bajar al portal del inmueble, la víctima se encontró con el presunto autor de las grabaciones, que se encontraba llorando. Según la declaración recogida en la causa, el futbolista le pidió entre súplicas que no acudiera a la Policía y le aseguró que «el fútbol era todo para él». Durante ese encuentro también le habría ofrecido una compensación económica para que no emprendiera acciones legales.

El joven habría tratado, además, de desvincularse de lo ocurrido y trasladar la responsabilidad a su compañero. De hecho, según el testimonio de la menor, llegó a ofrecerse a acompañarla a comisaría para que denunciara únicamente al otro futbolista, con el que había mantenido relaciones sexuales.

La presión no habría terminado aquel mismo día. En los días posteriores, el joven señalado como autor de la grabación continuó enviándole mensajes para preguntarle cómo se encontraba e insistir en mantener una conversación a solas. Finalmente, la víctima decidió bloquearlo dos días después de los hechos, poniendo fin a esos contactos.

La causa también incluye una conversación telefónica grabada por la propia menor durante la tarde del incidente con el otro implicado. En esa comunicación, según el relato aportado a la investigación, el segundo joven se mostró extrañado ante los intentos de su compañero de atribuirle toda la responsabilidad por lo sucedido.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, estos nuevos detalles forman parte de la documentación incorporada a la investigación judicial, que trata de esclarecer la participación de cada uno de los dos jóvenes en la grabación sin consentimiento y las actuaciones posteriores para evitar que los hechos llegaran a conocimiento de las autoridades.