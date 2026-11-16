«Trauma con los armarios» y secuelas psicológicas: la menor grabada por dos ex futbolistas canteranos del Mallorca reclama una indemnización

El caso de la grabación sexual no consentida que salpica a dos ex futbolistas de la cantera del Real Mallorca sigue sumando nuevos detalles. La menor víctima de los hechos ha decidido mantener la batalla judicial contra ambos implicados y reclama una indemnización por las consecuencias psicológicas que asegura sufrir desde aquella jornada del 14 de agosto.

Su declaración ante la Fiscalía de Menores ha puesto sobre la mesa el alcance de las secuelas que, según su testimonio, le ha dejado lo ocurrido. Problemas para dormir, recuerdos recurrentes y un temor que ha terminado afectando incluso a situaciones cotidianas. Uno de los detalles más llamativos recogidos en el acta es el denominado «trauma con los armarios», una consecuencia emocional que la joven relaciona directamente con el episodio y para la que busca asistencia psicológica especializada.

Pero el miedo de la víctima no termina ahí. Una de sus principales preocupaciones es que las imágenes íntimas hayan podido llegar a otras personas. Según su declaración, consiguió hacerse con el teléfono del futbolista que se encontraba oculto en un armario y eliminó personalmente cerca de ocho archivos de vídeo, tanto de la galería como de la carpeta de elementos eliminados.

Sin embargo, después de borrar las grabaciones, comenzaron a llegarle rumores sobre una posible difusión del material íntimo. La joven trasladó esta preocupación a la Fiscalía, aunque reconoció que, por el momento, no dispone de información que le permita identificar a ninguna persona que haya podido ver los vídeos.

La denunciante también fue contundente al referirse al supuesto arrepentimiento de uno de los implicados, el jugador menor de edad que habría realizado la grabación. La joven aseguró que no considera sinceras sus disculpas y sostuvo que pidió perdón únicamente después de ser descubierto. También manifestó que, a su juicio, tuvo oportunidades para negarse a participar en lo sucedido.

Mientras tanto, el procedimiento judicial continúa por dos vías: la jurisdicción de menores para el implicado menor de edad y la justicia ordinaria para el futbolista mayor de edad. Ambos fueron expulsados del Real Mallorca tras conocerse los hechos.

La reclamación de indemnización y la persistencia de las secuelas psicológicas sitúan ahora el daño sufrido por la joven en el centro de un caso que sigue generando preocupación. Más allá de la investigación penal, la víctima reclama que se reconozcan las consecuencias que, según denuncia, siguen marcando su vida meses después de lo ocurrido.