Un falso viaje a Vigo y una excusa para ir a la cocina: así prepararon los futbolistas canteranos del Mallorca la trampa para grabar a la menor

La declaración de la menor ante la Fiscalía de Menores ha permitido reconstruir los momentos previos al suceso ocurrido el pasado 14 de agosto en Palma, y apunta a que la presunta grabación oculta no habría sido fruto de la improvisación, sino de una maniobra previamente coordinada entre dos exfutbolistas de la cantera del Real Mallorca.

Según el testimonio de la joven, incorporado al expediente, el futbolista mayor de edad había retomado el contacto con ella a través de las redes sociales después de varios meses sin mantener comunicación. Dos días antes del encuentro, el jugador le aseguró que se encontraba en Vigo. Sin embargo, el mismo 14 de agosto reconoció que aquella información era falsa y que realmente estaba en Palma. Como explicación, la citó en su domicilio para contarle los motivos por los que le había mentido sobre su paradero.

Una vez en la vivienda, donde también se encontraban otros dos jóvenes, uno de ellos el presunto coautor de los hechos, el anfitrión acompañó a la menor hasta su dormitorio y puso música a un volumen elevado. Después de que la joven rechazara inicialmente mantener relaciones sexuales, ambos abandonaron la habitación y se dirigieron a la cocina para merendar.

Fue entonces cuando, según el relato de la víctima, comenzaron a producirse una serie de movimientos que despertaron posteriormente sus sospechas. Aunque aseguró que no tenía sed, tanto el propietario de la vivienda como su compañero insistieron repetidamente en que regresara a la cocina para beber agua o buscar una cuchara. La menor considera que estas idas y venidas fueron aprovechadas por el segundo futbolista para entrar en el dormitorio y esconderse dentro de un armario, desde donde presuntamente habría realizado la grabación.

Al regresar a la habitación, la joven detectó algunos detalles que no encajaban. Había ropa tirada por el suelo que, según recuerda, no estaba allí anteriormente. Además, el futbolista que permanecía con ella no dejaba de reírse y de intercambiar mensajes de WhatsApp con su compañero.

El comportamiento de ambos y lo sucedido después terminaron por levantar sus sospechas. Según declaró ante la Fiscalía, cuando finalmente accedió a mantener relaciones, el jugador le pidió expresamente que se colocara mirando hacia la pared y que no se quitara la camiseta.

La situación dio un giro cuando la menor escuchó cómo el joven cogía su propio teléfono móvil entre carcajadas. Al sospechar que podía estar ocurriendo algo, dirigió la mirada hacia el armario, cuya puerta se encontraba entreabierta, y descubrió otro teléfono móvil que sobresalía desde el interior.

El hallazgo le permitió advertir la posible presencia de una segunda persona oculta en la habitación y sospechar que estaba siendo grabada sin su conocimiento ni consentimiento.

En su declaración, la menor también trasladó a la Fiscalía su convicción de que no sería la primera vez que los dos futbolistas habrían utilizado este mismo procedimiento. Ante esa sospecha, decidió ponerse en contacto con una expareja del investigado mayor de edad para alertarla de la posibilidad de que hubiera podido encontrarse en una situación similar.

El testimonio de la joven aporta así nuevos detalles sobre la presunta planificación de los hechos y el papel que habría desempeñado cada uno de los investigados en el episodio ocurrido en Palma. Las actuaciones judiciales deberán determinar las circunstancias exactas de lo sucedido y las posibles responsabilidades de los implicados.