Carlos Sainz va a alcanzar este fin de semana una marca icónica para su trayectoria. En Las Vegas, el piloto español correrá su Gran Premio 250º y por ese motivo se ha explayado en una entrevista en la que repasa su exitoso pasado, habla de un presente bastante aciago y promete un futuro mejor de la mano de Williams. «En la Fórmula 1 es duro tener una carrera larga», asegura.

El madrileño recuerda en esa extensa charla cómo fueron sus primeros pasos en Toro Rosso, filial de Red Bull que le hizo debutar en 2015, su traslado a Renault y, posteriormente, su etapa de reivindicación en McLaren, donde se ganó el fichaje por Ferrari. «Logramos transformar mucho al equipo y conseguimos generar un gran impulso. Lo que empezó como una espiral descendente se convirtió de repente, con mi llegada y la de Lando (Norris), en una espiral ascendente», rememora Sainz.

El piloto de Williams no duda de cuál es su episodio más decepcionante en la F1, más allá de los resultados actuales: enterarse de que iba a ser despedido de Ferrari para ser reemplazado por Lewis Hamilton. «Sin duda fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera, si no el más difícil, porque fue una de las veces que rendí a mi máximo nivel en la F1. Fue completamente inesperado. Surgió totalmente de la nada», asegura.

Sainz cumple su carrera 250 en Las Vegas, donde habrán pasado justamente 100 de su primer triunfo en el GP de Gran Bretaña 2022. «Casualmente, mi primera pole en la F1 fue en Silverstone y mi primera victoria en una carrera también fue en Silverstone, así que ese circuito es extremadamente especial y el hecho de haberlo logrado allí significó para mí que tenía una especie de vínculo especial con ese circuito y con esos aficionados. Me hizo sentir muy especial», recuerda.

Carlos pasó de la ilusión en el año de su debut con Williams a la frustración en su segunda temporada. «Disfruté mucho el año pasado. Probablemente esos podios sean los que más he disfrutado en mi carrera por lo que significaron para mí. Desafortunadamente, este año estamos atravesando una situación bastante complicada, pero sigo creyendo que podemos darle la vuelta», afirma Sainz, que estima que 2027 será el curso del juicio a su actual escudería.

«Siendo completamente honesto, creo que el próximo año es el más importante para Williams en nuestro proyecto. Necesitamos demostrarle a todo el mundo que podemos darle la vuelta a la situación y a nosotros mismos. Este año ha sido un poco como un año sabático, y no creo que el equipo pueda permitirse otro año como este», asegura.

Sainz, que no se fija demasiado en las estadísticas, confiesa que le inspira correr un Gran Premio por vez 250: «El hecho de que mi primera victoria fuera en la carrera número 150 y que la de Las Vegas sea la número 250 me motiva a hacer algo especial y, tal vez ahora que me lo has dicho solo dos semanas antes de la carrera. Intentaré lograrlo».

El español finaliza respondiendo a dónde quiere verse en su carrera 300: «Habrán pasado otras 50, lo que equivale aproximadamente a dos temporadas. Para entonces, me hubiera gustado llevar a Williams de nuevo al podio y que volviera a estar entre los cinco primeros del campeonato de constructores, rozando el top cuatro. Eso sería un gran avance con respecto a donde estamos hoy, que está muy lejos, así que ese es mi mayor objetivo».