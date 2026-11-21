Los socios representantes del Real Madrid han dado un respaldo masivo a las cuentas de Florentino Pérez. La Asamblea General Ordinaria celebrada este sábado en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid ha aprobado la liquidación del presupuesto, la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2025/26, tanto del club como de sus sociedades participadas. La votación se ha saldado con 1.710 votos a favor, cinco votos en contra y ocho abstenciones, confirmando el amplio apoyo de los compromisarios a la gestión económica de la entidad madridista.

El Real Madrid ha cerrado la temporada 2025/26 con 1.221 millones de euros de ingresos de explotación y un beneficio neto de 26 millones de euros. Unas cifras que permiten al club mantener su trayectoria de resultados positivos, con 26 ejercicios consecutivos cerrados con beneficios. La entidad también ha alcanzado un patrimonio neto de 624 millones de euros, consolidando una estructura financiera que le permite continuar compitiendo al máximo nivel deportivo.

Un Real Madrid que sigue creciendo

Uno de los datos más destacados de las cuentas es el resultado de explotación antes de amortizaciones, conocido como EBITDA, que ha alcanzado los 287 millones de euros, el más elevado de la historia del club. Esta cifra supone un incremento de 44,5 millones respecto al ejercicio anterior, un 18% más, y refleja la capacidad del Real Madrid para generar recursos a través de su actividad ordinaria y de las operaciones realizadas durante la temporada.

El Santiago Bernabéu continúa siendo uno de los motores del crecimiento económico de la entidad. Los ingresos vinculados a socios y estadio alcanzaron los 363,2 millones de euros, mientras que el negocio comercial mantiene su fortaleza. Los ingresos por patrocinios y licencias ascendieron a 368,7 millones, frente a los 307,4 millones de la campaña anterior, con un incremento cercano al 20%.

La fortaleza financiera del club blanco

La deuda neta del Real Madrid, excluyendo el proyecto de remodelación del Santiago Bernabéu, se situó en nueve millones de euros a 30 de junio de 2026, tres millones menos que en el ejercicio anterior. Por su parte, la inversión acumulada en la transformación del estadio alcanzó los 1.408 millones, dentro de un proyecto que continúa ampliando las posibilidades comerciales de la entidad.

Las cuentas reflejan también la dimensión económica y social del club. El Real Madrid realizó una contribución fiscal total de 354,8 millones de euros durante el ejercicio, mientras que su modelo de ingresos continúa diversificándose para reducir la dependencia de los resultados deportivos y de los derechos audiovisuales.

Con estos números sobre la mesa, Florentino Pérez ha vuelto a recibir el respaldo de los socios representantes. La Asamblea ha dado luz verde a unas cuentas que sitúan al Real Madrid en una posición de fortaleza económica, con el Bernabéu como gran apuesta de futuro y con el objetivo de mantener la competitividad deportiva sin comprometer la estabilidad financiera de la institución.