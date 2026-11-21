Florentino Pérez ha celebrado la incorporación de Rafa Nadal al proyecto de futuro del Real Madrid con un discurso en el que ha destacado tanto su dimensión deportiva como sus valores y su vínculo con el club. El presidente ha subrayado que la llegada del tenista representa un motivo de orgullo para el madridismo y ha mostrado su confianza en lo que puede aportar a la entidad pensando en las próximas generaciones.

«Es un día muy especial para el club… y para mí», ha comenzado Florentino. El máximo mandatario madridista ha puesto el acento en la huella que Nadal ha dejado más allá de las pistas. «Todos conocemos la dimensión de Rafa Nadal en el deporte mundial, pero su grandeza va más allá de sus éxitos y títulos. Ha sabido ganarse el respeto y cariño de millones de personas por sus valores y manera de ser», ha afirmado.

Para el presidente, el sentimiento madridista de Nadal da un significado especial a su incorporación. «Para nosotros, es uno de los nuestros. Es socio de honor y siente estos colores», ha recordado. Una vinculación que Florentino ha situado en el centro de su bienvenida, al destacar que el tenista comparte la identidad del club al que ahora ayudará a mirar hacia el futuro.

«Su incorporación es más que la llegada de una figura extraordinaria; es que una de las mayores leyendas quiere compartir con nosotros nuestro futuro», ha señalado Florentino. El presidente ha cerrado su intervención con un mensaje de confianza en esta nueva etapa. «Estoy convencido de que su presencia nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones», finalizó.