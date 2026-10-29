Gonzalo Bernardos, economista: «El alquiler está a un nivel estratosférico y los precios muy altos, es mucho mejor comprar una vivienda»

Gonzalo Bernardos ha respondido a una de las preguntas del millón en materia de vivienda: ¿es mejor comprar o alquilar? El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona ha dejado claro que a día de hoy no hay duda con respecto a lo que es más conveniente, que es comprar antes de firmar un contrato de alquiler que incluso puede salir más alto que la cuota hipotecaria. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este experto en economía sobre los problemas de vivienda en España.

El problema de la vivienda puede ser la sentencia de Pedro Sánchez en el Gobierno. Después de más de ocho años en el Gobierno y de políticas intervencionistas que no han hecho más que elevar los precios, el Ejecutivo socialista se sacó de la manga dos decretos legislativos que fueron rechazados por el Congreso y fueron el origen del último plan de Sánchez: disolver las Cortes, aprobar estas leyes en la Diputación Permanente y así intentar ganarse el aplauso de la calle.

Así que España acudirá a las urnas el próximo 29 de noviembre, fecha para la que el precio de la vivienda y el alquiler seguirán tocando máximos históricos en España. En el mes de septiembre, según Idealista, el precio de la vivienda en España estuvo en 2.930 €/m² tras sufrir un aumento de un 11,8% en solo un año, mientras que el precio del alquiler fue de 15,1 euros/m² tras un aumento anual del 5,6%. Estos datos dejan claro que las políticas intervencionistas que han provocado una gran incertidumbre en los propietarios y que han reducido la oferta han sido un mal para millones de ciudadanos.

Gonzalo Bernardos y los precios de la vivienda

Gonzalo Bernardos viene desde hace meses opinando al respecto del problema que tiene España con la vivienda y también ha respondido en una entrevista en un podcast de Expansión a una de las preguntas que hace meses, cuando la vivienda era asequible, se hacían muchos españoles. ¿Es mejor comprar o alquilar?

@expansion.com 🏡 ¿Alquilar o comprar? 🗣️ Gonzalo Bernardos responde a la eterna pregunta en ‘En Acción’ 🎙️ Escúchalo en tu plataforma favorita de podcasts ♬ sonido original – Expansión

«Nunca ha habido una diferencia tan bestial como ahora», comienza diciendo el profesor de economía de la Universidad de Barcelona antes de explicarse. «Normalmente, cuando los tipos de interés están por encima del 4%, te sale más rentable alquilar que comprar, siempre y cuando el alquiler fuera el nivel normal», comenta antes de entrar de lleno en materia: «Ahora nos encontramos con dos circunstancias. El alquiler está a un nivel estratosférico».

«Atentos al dato que ha conseguido el Gobierno: en las 52 provincias de España el alquiler en 2024 alcanzó su máximo histórico», dice y finaliza su argumentación diciendo que: «Entonces, tú puedes tener dudas sobre si es mejor alquilar o comprar cuando te sale una cuota hipotecaria por encima del alquiler, pero cuando te puede llegar a salir 300 o 400 euros por debajo de la del alquiler, que es lo que pasa en Madrid o Barcelona, es que no hay color».