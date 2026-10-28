Un herido del tren Iryio tras la colisión en Toledo: «En un país como España de llamado primer mundo, estas cosas que vienen sucediendo no son normales»

Un hombre herido que viajaba en el tren Iryo, contra el que ha colisionado un tren AVE de Renfe, ha contado la gravedad de lo sucedido tras el choque ferroviario, el cual ha tenido lugar esta mañana en torno a las 8:35 horas entre Urda y Los Yébenes (Toledo).

El pasajero viajaba en el segundo vagón y ha contado lo que ha vivido en el programa de Ana Rosa. En este espacio ha denunciado la situación y ha reclamado responsabilidades por la tragedia. «Hemos salvado la vida», detallaba el hombre, mostrando su indignación ante un accidente que deja hasta el momento 50 fallecidos.

¿Qué ha defiende el afectado?

La intervención de este pasajero se ha basado en analizar cómo España previene y soluciona este tipo de catástrofes. «En un país como España, llamado del primer mundo, estas cosas que vienen sucediendo no son normales», relata.

Al mismo tiempo, defendía la necesidad de que la sociedad se uniera para exigir explicaciones y ha advertido que «las negligencias tienen que tener un coste». El herido también ha hablado del estado de las infraestructuras ferroviarias y pide que se dejen a un lado los enfrentamientos políticos para garantizar la seguridad de los viajeros.

«Hay muchos muertos y gente sufriendo», contaba conmocionado el pasajero. A su vez, lanzaba la siguiente pregunta: «¿Quién es el responsable de todo esto?». El hombre confirmaba que la situación era tan compleja que la prioridad inicial fue atender a los fallecidos de la emergencia y permitir que los médicos pudieran realizar su trabajo, centrando los esfuerzos en la atención de las víctimas.

El pasajero finalizaba su intervención poniendo el foco en la importancia de garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país y asegura que «un tren no puede descarrilar».

Este testimonio reafirma la necesidad de aclarar las causas de la colisión y determinar si se produjo algún fallo o negligencia que pudiera haber contribuido al catastrófico accidente, el cual recuerda al vivido en Adamuz a principios de este año 2026.