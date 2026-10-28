El Sevilla guarda un minuto de silencio «en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario»

El Sevilla Club de Fútbol se ha unido a las muestras de dolor por el trágico accidente de trenes en Urda (Toledo). Desde el club no solo han emitido un comunicado transmitiendo sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas de esta tragedia, sino que también han guardado un emotivo minuto de silencio antes del entrenamiento de este miércoles.

«Minuto de silencio del primer equipo antes de entrenar en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario. DEP», reza el mensaje del Sevilla en su perfil oficial de la red social X. Toda la plantilla del equipo hispalense, incluido el cuerpo técnico, se reunió en una zona del campo y formó un círculo para guardar un minuto de silencio por todos aquellos que han fallecido en el accidente antes de comenzar la sesión, previa al partido de la Copa del Rey contra el Sporting de Hortaleza.

«El Sevilla FC transmite sus condolencias a las familias y amigos de las personas que perdieron la vida en el trágico accidente de tren ocurrido hoy en la provincia de Toledo, y desea una pronta recuperación a los heridos. Que en paz descansen», publicó el club hispalense en sus redes sociales tras conocer la noticia del trágico accidente ferroviario.

Minuto de silencio del primer equipo antes de entrenar en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario. DEP. https://t.co/qrD7FJnD7e — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 28, 2026

Son muchos los clubes del fútbol español los que se han sumado a estos mensajes de ánimo. También lo han hecho instituciones como la Liga y la Federación Española de Fútbol, que ha suspendido la jornada de Copa prevista para la tarde-noche de este miércoles en solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario en Toledo. Todo el fútbol español está unido por el dolor por esta tragedia.