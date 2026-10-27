Juan Espadas demanda que la propiedad privada «cumpla su función social» con tres viviendas en Sevilla y una en Cádiz

El portavoz del PSOE en el Senado defendió el pasado 29 de septiembre que la propiedad privada debe responder «a su función social», como establece la Constitución, mientras que su declaración de bienes patrimoniales recoge cuatro viviendas, tres en Sevilla y una en Cádiz. El documento, presentado al adquirir su condición de senador y con entrada en el Registro General de la Cámara Alta el 24 de julio de 2026, detalla inmuebles adquiridos entre 1993 y 2020, además de otros bienes y productos de ahorro.

Juan Espadas Cejas, ex alcalde de Sevilla y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, realizó estas declaraciones durante una comparecencia en la que defendió la intervención pública en el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a la vivienda. «La propiedad privada también, como dice la Constitución, tiene que responder a su función social», afirmó el dirigente socialista, según la nota de prensa difundida por el PSOE en el Senado el 29 de septiembre.

Cuatro viviendas adquiridas entre 1993 y 2020

La declaración patrimonial de Espadas recoge cuatro viviendas en pleno dominio, tres de ellas situadas en Sevilla y una en Cádiz. Los inmuebles fueron incorporados a su patrimonio en distintas fechas y mediante diferentes vías de adquisición, según la información consignada en el documento oficial del Senado.

La primera vivienda que figura en la declaración fue adquirida en Sevilla en 1993 mediante compraventa. Cuatro años después, en 1997, el socialista incorporó otro inmueble en la misma ciudad, también a través de una compraventa y en pleno dominio.

La tercera vivienda declarada se encuentra en Cádiz y fue adquirida en 2010 mediante compraventa, igualmente en pleno dominio. Este inmueble aparece también relacionado con una obligación hipotecaria que el senador incluye en el apartado de deudas y obligaciones patrimoniales.

La cuarta vivienda está situada de nuevo en Sevilla. En este caso, la fecha de adquisición es 2020 y la vía de incorporación al patrimonio fue una herencia, no una operación de compraventa. A estas propiedades se suma una plaza de aparcamiento en Sevilla adquirida en 2008 mediante compraventa. La declaración especifica que se trata de un derecho de uso en régimen de concesión.

Casi 100.000 euros en planes de pensiones

El patrimonio declarado por el dirigente socialista incluye también diferentes productos de ahorro para la jubilación. En concreto, Espadas recoge un plan de pensiones con un importe de 56.604 euros, un Plan Universal de la Abogacía valorado en 34.959 euros y un plan de pensiones del Senado de 7.171 euros. La suma de los tres productos asciende a 98.734 euros, una cantidad cercana a los 100.000 euros.

Entre los bienes declarados aparece asimismo un BMW 530 del año 2024. La documentación incluye, por otro lado, la deuda hipotecaria vinculada a la vivienda de Cádiz adquirida en 2010. El préstamo fue concedido por un importe inicial de 260.000 euros y el saldo pendiente que figura en la declaración asciende a 23.459 euros.