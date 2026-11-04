Gonzalo Bernardos sobre la dimisión de Óscar Puente: «Nunca te ha interesado el Ministerio de Transportes, has sido el ministro de X»

La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes ha provocado un revuelo de reacciones, siendo una de las más destacadas la del economista Gonzalo Bernardos, el cual asegura que los mensajes en redes sociales del extitular de la cartera de Transportes podrían tener consecuencias en su partido y desembocar en una sucesión de Pedro Sánchez.

Bernardos determina que Puente no habría abandonado el cargo por decisión propia, sino que el presidente del Gobierno habría decidido prescindir de él. Además, el economista resumió su intervención en una frase: «Nunca te ha interesado el Ministerio de Transportes, has sido el ministro de X».

También considera que esta salida podría haberse producido antes y relaciona el desenlace con el desgaste político y unas encuestas desfavorables para el PSOE.

La crítica de Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos ha cuestionado la gestión de Óscar Puente durante su etapa al frente de Transportes y señala que el exministro habría puesto demasiada atención a la confrontación política y a sus intervenciones en redes sociales, en lugar de centrarse en las responsabilidades de su departamento.

Por otro lado, Bernardos piensa que «Óscar Puente no ha dimitido, le han cesado», es decir, que no se ha ido por voluntad propia porque, para el economista, si el exministro hubiera querido marcharse, lo habría hecho antes.

¿Quién sustituye a Óscar Puente?

Gonzalo Bernardos señalaba como posible candidato a ocupar el cargo de ministro de Transportes a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Finalmente, ha sido Carlos Cuerpo el que ha tomado el mando temporal del Ministerio de Transportes.

La dimisión de Óscar Puente ha generado diversas interpretaciones sobre cómo afrontan las situaciones complejas el propio Ministerio de Transportes y el PSOE. Por lo tanto, el análisis del economista añade un elemento más a esa discusión sobre quién podría salir reforzado en el desafío por el liderazgo socialista de cara a las próximas elecciones generales.