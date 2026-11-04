¿Cuánto cobrará Oscar Puente tras su dimisión como ministro de Transportes?

El ex ministro de Transportes, Óscar Puente, dimitió al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde explicó su decisión después de informar sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El ya exministro justificó su renuncia al considerar que no podía continuar en el cargo tras dos tragedias de esta gravedad en menos de un año, en las que han fallecido 115 personas. También anunció que no formará parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se hará cargo del Ministerio de Transportes «de manera transitoria». El presidente ha defendido la actuación de Puente y ha apuntado que «ha dado la cara» al presentar su dimisión. También ha afirmado que, con su renuncia, contribuye a que España recupere la «confianza en la dignidad política».

Más de 124.000 euros por su etapa como ministro

Los exministros tienen derecho a solicitar una compensación temporal equivalente al 80% de las retribuciones asignadas al cargo, que se abona durante un periodo de dos años. Para calcular cuánto podría percibir Puente, se toma como referencia el sueldo del Ministerio de Transportes correspondiente a 2025. Con esos datos, la cantidad que podría recibir por su etapa al frente del departamento asciende a 124.530 euros, con una mensualidad superior a los 5.000 euros.

Esta compensación no es una pensión vitalicia y tiene una duración limitada. La normativa establece que los antiguos miembros del Gobierno pueden recibirla durante un máximo de dos años, siempre y cuando no comiencen una nueva actividad económica. En caso de iniciar una nueva ocupación, deberán renunciar a esta prestación. De los miembros del anterior Ejecutivo, los únicos que agotaron este periodo fueron la antigua secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y el exministro de Consumo, Alberto Garzón.

La cantidad que puede cobrar también como diputado

A la compensación por su etapa como ministro se suma la ayuda que puede corresponderle por abandonar su actividad parlamentaria. La normativa contempla que los diputados que dejan el Congreso reciban una cantidad equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado. Puente ha acumulado algo más de tres años en la Cámara Baja, por lo que podría optar a más de 10.188 euros por este concepto.

Actualmente, los diputados rasos cobran 3.366,99 euros mensuales. La regulación establece que «las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado establecerán la cuantía de la ayuda y las condiciones de acceso a la misma». Esta normativa fue aprobada en 2006 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su última modificación se produjo en 2011.

El sistema de compensaciones parlamentarias cuenta con un límite para quienes acumulan una larga trayectoria en las instituciones. Cuando un diputado o senador alcanza los 24 años ininterrumpidos en estos organismos, no puede seguir aumentando sus beneficios. Con los sueldos actuales, el máximo se situaría en torno a los 80.000 euros.