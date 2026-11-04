La reacción en ‘Horizonte’ ante la dimisión de Óscar Puente: «Toda España estaba deseando una decisión»

Este martes 3 de noviembre, el programa Horizonte ha arrancado con la noticia de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras la tragedia de Urda (Toledo) en la que han muerto 69 personas y rechazar ir en las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó OKDIARIO. En el programa de Cuatro ha hablado, entre otros muchos, Antonio Martín Carrillo, impulsor técnico del AVE.

«Justo cuando empezábamos el programa, dimisión», ha dicho el presentador de Horizonte, Iker Jiménez, ante la decisión de Óscar Puente. Después le ha pedido una valoración al resto de los colaboradores.

«Yo estoy pasmado, como todos», ha dicho el Dr. Gaona, quien también ha asegurado que el Partido Socialista lo ha usado como cortafuegos: «Toda España estaba deseando una decisión, al final la ha tomado cuando el partido ha decidido utilizarlo de cortafuegos».

Por su parte, la controladora del CRC de Adif en Atocha, Laura Higuera, ha compartido su reacción ante las palabras de Puente en su dimisión: «Creo que ha llegado extremadamente tarde, después de apuntar con el dedo al posible fallo de un compañero, ha hecho lo que debía. Extremadamente tarde, pero me parece una decisión coherente».

También ha tomado la palabra Antonio Martín Carrillo, impulsor técnico del AVE, muestra su satisfacción por la dimisión de Puente: «Tengo una noticia, la Alta Velocidad española se va a recuperar, porque ya no está este señor. Espero que compañeros y profesionales tomen el toro por los cuernos y esto no solo se arregle, sino que se ponga a funcionar como una maquina».

Mientras tanto, el exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez y el Gobierno, apuntando que la dimisión es «un cálculo electoral puro y duro»: «No querían cesarlo, pero han visto que han caído en las encuestas».

La dimisión de Puente

El también ex alcalde de Valladolid ha querido dedicar su última intervención en la sesión de la Cámara Baja de este martes a «abordar de forma exclusiva la cuestión relativa a la denominada responsabilidad política».

Puente ha reconocido que tomó la decisión de dimitir durante «los primeros minutos en los que se produjo la tragedia», en cuanto tuvo «conocimiento de ella». Según el relato del ministro, lo comunicó «en primer lugar» a su familia.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos», ha recalcado el político socialista. «Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», ha destacado.