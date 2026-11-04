Crisis ferroviaria en España, en directo: la dimisión de Óscar Puente y las últimas noticias sobre la circulación de trenes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dimitió este martes tras la tragedia de Urda (Toledo) en la que han muerto 69 personas, y rechaza ir en las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó OKDIARIO. El político socialista lo anunció en una comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso y tras informar «unos minutos antes» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El también ex alcalde de Valladolid ha querido dedicar su última intervención en la sesión de la Cámara Baja de este martes a «abordar de forma exclusiva la cuestión relativa a la denominada responsabilidad política».

Puente ha reconocido que tomó la decisión de dimitir durante «los primeros minutos en los que se produjo la tragedia», en cuanto tuvo «conocimiento de ella». Según el relato del ministro, lo comunicó «en primer lugar» a su familia.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos», ha recalcado el político socialista. «Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», ha destacado.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que siga los pasos de Puente y presente su dimisión del cargo.

«Aplícatelo», ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que ha respondido al tuit del presidente del Gobierno, en el que defendía la decisión de Puente de dimitir después de «dar la cara» y «dar soluciones».

«Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos sólo dan lecciones, otros lo dan todo», llegó a compartir Sánchez en redes sociales.

Tras la renuncia de Puente, el PP aseguró que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible «no cuela» porque no lo ha hecho «por las víctimas ni por dignidad» sino «por las encuestas», y apuntó también al presidente del Gobierno por nombrarle: «Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas».