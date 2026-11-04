Crisis ferroviaria en España, en directo: la dimisión de Óscar Puente y las últimas noticias sobre la circulación de trenes
El ministro de Transportes, Óscar Puente, dimitió este martes tras la tragedia de Urda (Toledo) en la que han muerto 69 personas, y rechaza ir en las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó OKDIARIO. El político socialista lo anunció en una comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso y tras informar «unos minutos antes» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El también ex alcalde de Valladolid ha querido dedicar su última intervención en la sesión de la Cámara Baja de este martes a «abordar de forma exclusiva la cuestión relativa a la denominada responsabilidad política».
Puente ha reconocido que tomó la decisión de dimitir durante «los primeros minutos en los que se produjo la tragedia», en cuanto tuvo «conocimiento de ella». Según el relato del ministro, lo comunicó «en primer lugar» a su familia.
«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos», ha recalcado el político socialista. «Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», ha destacado.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que siga los pasos de Puente y presente su dimisión del cargo.
«Aplícatelo», ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que ha respondido al tuit del presidente del Gobierno, en el que defendía la decisión de Puente de dimitir después de «dar la cara» y «dar soluciones».
«Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos sólo dan lecciones, otros lo dan todo», llegó a compartir Sánchez en redes sociales.
Tras la renuncia de Puente, el PP aseguró que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible «no cuela» porque no lo ha hecho «por las víctimas ni por dignidad» sino «por las encuestas», y apuntó también al presidente del Gobierno por nombrarle: «Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas».
Sánchez debe decidir si nombra un nuevo ministro u otro asume Transportes a semanas del 29-N
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe decidir, tras la dimisión de Óscar Puente al frente de Transportes y a semanas de las elecciones del 29N, si nombra un nuevo ministro para ese puesto o encarga que algún otro de los que forman ya parte del Ejecutivo asuma las competencias de este departamento.
Puente ha anunciado su dimisión este martes al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de la pasada semana en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas.
El hasta ahora ministro ha asegurado que la decisión se la ha comunicado a Sánchez minutos antes de hacerla pública, y fuentes del Gobierno lo han corroborado posteriormente.
22 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda, 4 en UCI
El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha se sitúa a primera hora de este miércoles en 22 personas, cuatro menos que el martes, y del total cuatro hospitalizados están en UCI.
Fuentes del Gobierno regional han informado de que, a las 8:30 horas de este miércoles, los afectados en el accidente de tren de Urda, en el que han fallecido 69 personas, están ingresados en los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete.
En el Hospital de Toledo hay trece personas ingresadas por el accidente de tren, tres de ellos en UCI y diez en cama convencional, y desde la jornada de ayer se ha dado de alta a dos personas.
Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan hay dos hospitalizados y se ha dado el alta a otras dos personas en las últimas horas; en el Hospital de Ciudad Real hay seis hospitalizados, uno de ellos en la UCI, y en el Hospital de Albacete hay una persona ingresada, en planta.
Feijóo anima a Sánchez a que siga los pasos de Puente y presente su dimisión: «Aplícatelo»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que siga los pasos del ministro de Transportes, Óscar Puente, y presente su dimisión del cargo.
«Aplícatelo», ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press, en el que ha respondido al ‘tuit’ del presidente del Gobierno, en el que defendía la decisión de Puente de dimitir después de «dar la cara» y «dar soluciones».
«Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo», llegó a compartir Sánchez en redes sociales.
Sánchez comparecerá a las 09:45 desde La Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá desde La Moncloa a las 09:45 horas para anunciar quién será la persona que sustituirá a Óscar Puente tras su dimisión.