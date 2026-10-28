El Barça recurrirá la multa de 602 euros de la RFEF por el caso Julián Álvarez

El FC Barcelona reclamará a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) los 602 euros de multa que recibió como castigo por sus acercamientos a Julián Álvarez el pasado mercado de verano. El club blaugrana ha decidido recurrir la sanción económica que impuso en el día de ayer el Comité de Disciplina con motivo de esta infracción considerada de carácter leve. Desde el FC Barcelona pretenden defender que su postura fue correcta y que, por tanto, no deben abonar una multa que consideran irrisoria.

La denuncia presentada por el Atlético de Madrid el pasado 30 de junio supuso la apertura de un expediente al club culé por parte de la RFEF. El club rojiblanco alegó que el Barça contactó con el futbolista argentino, con contrato en vigor hasta 2030, durante el periodo protegido. Esta infracción que denunció Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, abarca las tres primeras temporadas del contrato del jugador. En el caso de Julián Álvarez, la comunicación entre el futbolista y el Barcelona inició antes de la conclusión de la segunda campaña del delantero como rojiblanco.

Pese a que Julián Álvarez no completó su traspaso al conjunto blaugrana, la denuncia del Atlético de Madrid ha prosperado. El Comité de Disciplina acreditó en su resolución una conversación entre el agente del futbolista y Deco, director deportivo del Barça, el 15 de mayo. Los contactos entre ambas partes se produjeron dos semanas antes de la primera comunicación escrita al club rojiblanco. El club catalán esquivó una infracción grave y, finalmente, ha sido condenado a pagar una multa de 602 euros en virtud del Artículo 133 del Codigo Disciplinario de la RFEF.

El Barça defenderá su honor en el caso

El FC Barcelona defiende que no cometió ninguna irregularidad en sus contactos con Julián Álvarez y considera correcta su conducta. Por este motivo, desde la directiva blaugrana recurrirán esta sanción económica en los próximos días, según ha adelantado MARCA. Para ello, disponen de un plazo de 10 días desde la resolución del Comité de Disciplina. En el Barça consideran que sí informaron al Atlético de Madrid de su interés por el futbolista, que finalmente no abandonó la disciplina rojiblanca el pasado verano.

Por parte del jugador, Julián Álvarez ya está plenamente integrado en el día a día del club. El pasado fin de semana fue titular ante su público, aún reticente a perdonarle tras el culebrón vivido en el último mercado de fichajes, y anotó el único tanto del partido en el triunfo del Atlético ante el Deportivo. Después de un inicio descafeinado y en el que forzó su salida hasta el final, el argentino acumula tres encuentros consecutivos con gol o asistencia.