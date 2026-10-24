Julián Álvarez se reconcilia con el Metropolitano: marca su primer gol en Liga en casa un año después

Julián Álvarez se reconcilia con el Metropolitano. El argentino marca casi un año después en Liga en su casa, esa que le pitaba hasta hace bien poco por el culebrón que desató en verano. Pero si en Stuttgart ya acudió al rescate del Atlético de Madrid, frenando ese runrún de la grada, contra el Deportivo de A Coruña terminó de ganarse el perdón. Aprovechó un centro tenso de Grimaldo desde la izquierda para batir a Leo Román y poner el 1-0 para los de Simeone nada más comenzar la segunda parte.

El conjunto rojiblanco no había sido capaz de disparar a puerta en el primer tiempo. Se fueron 0-0 al descanso tras una nueva mala primera mitad, en la que no fueron capaces de romper el marcador ante un Dépor recién ascendido. Aunque, como ha demostrado el equipo gallego en este arranque de la competición, tiene poco de equipo destinado a pelear por la permanencia.

El caso es que Grimaldo, que había dado el susto antes del descanso con un golpe en la rodilla que hizo temer por instantes por una lesión de gravedad, cogió el balón en la izquierda y puso el centro al área. Qué bendición para la banda zurda del conjunto rojiblanco ha sido el ex del Bayer Leverkusen. Al área pequeña llegó ese envío, que recepcionó a la carrera Julián Álvarez.

La Araña, que la pasada temporada vivió una sequía de lo más extraña para un jugador de su nivel, se reencontró con el gol en el Metropolitano. Desde marzo no lo hacía, aunque si nos remontamos a Liga, no marcaba desde noviembre en su estadio. Un gol con el que se reconcilió con la grada, esa que tanto le ha pitado desde que este verano dijera que se quería ir. No lo hizo y, ahora, su gol sirve para darle el triunfo a los de Simeone.