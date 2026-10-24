El central uruguayo disputó su primer partido en el Metropolitano como rival Asume que no volverá a jugar en el Atlético pese a que le restan dos años de contrato con el club rojiblanco

«Con el 20, Giménez», se escuchó por megafonía y el Metropolitano rompió en aplausos y cánticos. «¡Uruguayo, uruguayo!». «Josema, Giménez, eeoo». El eco que lleva más de una década retumbando en el feudo rojiblanco. La diferencia es que esta vez se escuchaba en la alineación visitante. Giménez ejercía como rival y no como compañero. Ahora juega en el Deportivo.

«No lo puedo separar del rival. Una persona que me ayudó y me acompañó. Tuvo un gran compromiso. Estoy muy agradecido. Es uno de los centrales más importantes desde que estoy en el Atlético. Lo queremos mucho. Él lo sabe. Le deseo lo mejor después del sábado», expresó Simeone en la previa.

Durante su etapa como rojiblanco, Giménez conquistó dos títulos de Liga (2013-14 y 2020-21) y al que asume que ya no regresará, pese a que todavía le restan dos años de contrato. El Atlético, a través de la megafonía, instó a la grada a brindarle un homenaje tanto al mencionado Giménez como a Soriano, ex canterano rojiblanco. La afición respondió con una sonora ovación y una pancarta. «Respeto a quien siempre nos respetó. Giménez, ‘uno di noi’.