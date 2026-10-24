Atlético – Deportivo: el comandante Giménez contra su legión

El comandante regresa a su trinchera, pero esta vez con otra armadura, cambia el rojo por el azul. José María Giménez vuelve a hollar el césped del Metropolitano, donde cada cicatriz en su piel narra sus mil y una batallas con el Atlético. Durante años encarnó el alma del cholismo. Coraje, liderazgo indomable y una entrega febril. Primero en el Calderón, luego en el Metropolitano y ahora en La Coruña. Este sábado vuelve a casa uno de los suyos, de los de la grada y de los de los despachos.

«No lo puedo separar del rival. Una persona que me ayudó y me acompañó. Tuvo un gran compromiso. Estoy muy agradecido a él. Es uno de los centrales más importantes desde que estoy en el Atlético. Lo queremos mucho. Él lo sabe. Le deseo lo mejor después del sábado», expresó Simeone. Durante su etapa como rojiblanco, Giménez conquistó dos títulos de LaLiga (2013-14 y 2020-21) y al que asume que ya no regresará, pese a que todavía le restan dos años de contrato.

No hay cláusula del miedo. Giménez, protagonista indudable y emotivo en la previa, está disponible para enfrentarse al Atlético y a la reacción de Julián Álvarez. Ha recuperado la frescura, la convicción y el impacto decisivo el atacante en el equipo rojiblanco. No solo fue el gol en Stuttgart, el primero con su club desde finales de abril al Arsenal, sino también todo lo que transmite, genera y juega sobre el campo, también creador en el 0-1 al Espanyol de Baena.

Dentro del Atlético no tienen duda de que la mejor versión de Julián es básica para pensar en grande en esta temporada, cuyo inicio prometedor en el resto de líneas, de la solvencia y la vigencia de Jan Oblak al medio campo con más peso goleador en años, necesita más de la delantera. No solo de Julián Álvarez, sino también de Alexander Sorloth, aún sin un solo partido como titular ni goles tras casi dos meses de baja por una lesión muscular, o Ademola Lookman. Jonathan David sí suma tres goles.

Simeone tiene tres bajas (el defensa central Cristian ‘Cuti’ Romero y los centrocampistas Koke Resurrección y Johnny Cardoso, todos ellos fuera por dolencias musculares) y la duda para el once, por una sobrecarga, de Kang in Lee. El resto están aptos para recibir al Deportivo, incluido Morten Hjulmand, expulsado e imprudente el pasado martes en el empate en Stuttgart, que devuelve algunas dudas sobre el equipo, desbordado en la primera parte.

En el Deportivo, Giménez no es el único jugador con pasado colchonero. Mario Soriano, el motor blanquiazul en la medular, se formó en la cantera rojiblanca e incluso debutó con el primer equipo en la Copa del Rey de la mano de Simeone, además de compartir vestuario con Giuliano en el equipo juvenil y en el filial.

Del rendimiento de ambos, de la solidez defensiva que exhiba el equipo en el Metropolitano y, especialmente, de que Yeremay Hernández tenga un día inspirado, dependerán las opciones del Deportivo de convertirse en el segundo equipo en puntuar en el estadio del Atlético, después de que lo hiciese el Villarreal en la segunda jornada.

Alineaciones probables de Atlético y Deportivo