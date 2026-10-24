Julián Álvarez pide perdón al Atlético: «Mis palabras durante el Mundial fueron una equivocación por las formas y el momento»

Y tras casi cuatro meses, Julián Álvarez pidió perdón a la afición del Atlético. El argentino, que apareció en pleno Mundial a solicitar un traspaso en busca de su «sueño», se disculpa ahora por todo. Por el cómo y el cuándo. Por hacerlo en la mitad de un evento tan mastodóntico como el Mundial y de manera irrespetuosa para la afición del Atlético, que le dio cariño incluso cuando estuvo meses sin marcar la temporada pasada. Ahora, tras su segunda diana consecutiva, Julián da la cara y pide disculpas.

«Quería pedir perdón a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación. Las formas y el momento. Sobre todo porque entiendo el enojo de la gente. Yo también me hubiera enojado si fuera hincha. Y más por cómo me han bancado. Fueron muy generosos y eso lo valoro mucho. También quiero agradecer al equipo porque me apoyaron durante este tiempo», explicó tras dar la victoria a su equipo con un gol.