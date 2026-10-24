Simeone y el perdón de Julián: «No es fácil disculparse, cuando uno dice eso es porque lo siente; se sentirá en paz»

El culebrón del veramo se zanja entrado el otoño. Julián Álvarez, tras irrumpir públicamente y en pleno Mundial para pedir un traspaso y cumplir su «sueño», ha pedido perdón a la afición del Atlético por el cómo y el cuándo. Por hacerlo en la mitad de un evento tan mastodóntico como el Mundial y de manera irrespetuosa para la afición del Atlético, que le dio cariño incluso cuando estuvo meses sin marcar la temporada pasada. «Mis palabras fueron una equivocación por las maneras y el momento, entiendo el enfado», dijo.

Minutos después, Simeone se ha pronunciado al respecto. «Soy muy respetuoso para la gente que pide perdón porque no es fácil pedir perdón. Me alegro mucho por él. Se sentirá muy en paz. Cuando uno dice esto, es porque lo siente. Del lado del jugador, contentísimo, ya por el partido de Alemania, que hizo un partido muy bueno. Lo necesitamos. Si el club quiere llegar donde los hinchas sueñan, necesitamos a Julián Álvarez muy bien», explicó el técnico argentino.

El Cholo también valoró la importancia que tienen, de puertas hacia dentro, las disculpas de Julián. «Nosotros lo hemos vivido con tranquilidad porque es un chico querible. Siempre se ha comportado bien. Sabemos los procesos que tuvo que pasar, siempre fue respetuoso con los compañeros, con los fisios, los médicos, la gente de prensa, con nuestra gente, dando lo mejor que tenía desde lo futbolístico. Está volviendo al lugar que tenía la temporada pasada», expresó.

Simeone se marchó contento con su equipo. «Veníamos de un esfuerzo importante en Champions. Nos costó el primer tiempo. El Deportivo aprovechó sacándonos la pelota, no jugamos bien en el primer tiempo. El segundo tiempo fue totalmente distinto. No me gustaba el 1-0, se veía que necesitábamos un gol más. De ahí que entrase Sorloth. Tuvimos situaciones para hacer el segundo y entramos en ese pánico de los últimos minutos. Te encuentras con que el partido se pudo empatar en la última jugada del partido», dijo Simeone.