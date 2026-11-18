La gran mayoría de deportistas se retiran entre los 30 y los 40 años, en función de la modalidad que practiquen. En los últimos años, debido a la profesionalización de las rutinas diarias de los deportistas de máximo nivel, estas cifras se están superando. La edad de plenitud física se extiende en general hasta los 35 años, pero hay deportistas que desafían a su cuerpo y lo llevan al límite.

El caso del culturista japonés Toshisuke Kanazawa es un ejemplo de que, en ocasiones, la edad no es un impedimento para cumplir los sueños. Kanazawa Toshisuke Kanazawa se proclamó campeón en la categoría de mayores de 85 años del Campeonato Japonés Máster de Fisicoculturismo en Hiroshima el 30 de agosto de 2026, un día después de cumplir 90 años.

Una dieta muy estricta desde los 50 años

La dieta del culturista japonés es uno de los pilares de su éxito. A sus 50 años cambió por completo su alimentación y dejó de consumir alimentos comunes en la dieta de gran parte de la población mundial. «Desde que cumplí 50 años, no he comido carne, pescado, leche ni yogur. Mis tres comidas diarias consisten en arroz integral, natto y sopa de miso. Complemento esto con proteínas, multivitaminas y omega-3 para obtener los nutrientes que me faltan», explicó en una entrevista con la revista japonesa VITUP.

Kanazawa ha mantenido esta dieta durante más de cuatro décadas, pero con el paso de los años ha tenido que ir adaptándola a las necesidades de su cuerpo. El japonés tuvo que reducir la cantidad de batidos de proteínas que consumía diariamente. En un principio tomaba seis al día, pero actualmente lo ha reducido a la mitad. El culturista afirmó que con el paso de la edad se hace más difícil consumir líquidos, en una entrevista en The Guardian.

Su rutina de ejercicios

Al igual que la dieta, Kanazawa también ha tenido que modificar su rutina de ejercicios con el paso de los años. Actualmente, se ejercita dos horas al día, seis días a la semana. El japonés expresa que ahora prefiere evitar ejercicios demasiado exigentes y usar máquinas de pesas, aunque reconoce que ya no usa las mismas que cuando era joven.

El culturista japonés también valora mucho el descanso, y reconoce que su cuerpo cada vez necesita más tiempo para recuperarse después de los entrenamientos. «Me cuesta más recuperarme de las sesiones de entrenamiento con pesas que antes, así que me aseguro de descansar bien entre series y dormir unas siete horas por noche», expresó Kanazawa.