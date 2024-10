Dani de Gea, influencer fitness, carga contra los novatos que van al gimnasio. El conocido creador de vídeos en redes sociales recomienda a los principiantes del gimnasio algo muy sencillo pero que mucha gente no hace. Conocido en Instagram por usar o haber usado química para conseguir el físico deseado, nunca se muerde la lengua y suele decir a sus miles de seguidores las cosas como son, sin filtros ni medias tintas. Ahora, ha sido el turno para los novatos que se apuntan al gimnasio sin mucha idea.

«Antes de nada chicos, pido disculpas por si alguien se siente incitado a entrenar como es debido. Pero vamos a ver, estoy muy harto y me da pena ver a a chavalillos, recién apuntados al gimnasio, delgaditos, no me voy a meter con ellos porque todos hemos empezado alguna vez con las pesas, pero haciendo como ejercicios de manera superanalítica, y luego terminan el ejercicio y se van a hacer una polea, una máquina, como si estuvieran un parque de bolas para niños, pero jugando por allí…», comienza diciendo Dani de Gea.

«Pues bien, no os vais a poner fuertes en la p… vida entrenando así. Las poleas y las máquinas están bien, yo también las uso, pero la base de todo son las p… barras y la mancuernas; peso libres para empezar, para coger algo de fuerza y que el músculo se entere de que estáis entrenando, y luego a modo de complemento, pues ejercicios con poleas o máquinas diversas. Que no os den miedo, los pesos libres no muerden, con precaución eso sí, si meter más peso del debido para no lesionaros», añade el influencer.

Y la ciencia está de su parte. El entrenamiento de fuerza es esencial para el desarrollo muscular, ya que estimula la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las fibras musculares. Al someter los músculos a una sobrecarga progresiva mediante el uso de pesas o la resistencia del propio cuerpo, se crean microdesgarros en las fibras musculares que, al repararse, generan músculos más grandes y fuertes. Este proceso de adaptación del cuerpo no solo mejora la fuerza física, sino que también optimiza la capacidad funcional para realizar tareas diarias con mayor facilidad.

Además, ganar masa muscular a través del entrenamiento de fuerza es fundamental para mantener un metabolismo activo. Los músculos son tejidos metabólicamente activos, lo que significa que cuanto mayor sea la masa muscular, más calorías quemará el cuerpo incluso en reposo. Esto es beneficioso para el control del peso y la reducción de grasa corporal, ya que ayuda a mantener una composición corporal saludable. Aumentar la masa muscular también contribuye a mejorar la proporción de músculo frente a grasa, lo que no solo tiene implicaciones estéticas, sino también para la salud general.

Por último, el entrenamiento de fuerza promueve una mayor densidad muscular, lo que no solo otorga una apariencia más definida, sino que también mejora la funcionalidad del cuerpo. Al ganar fuerza, se incrementa la capacidad para realizar actividades físicas con mayor facilidad y seguridad, reduciendo el riesgo de lesiones. Además, un cuerpo más musculoso y fuerte tiene mejor capacidad para recuperarse de esfuerzos físicos intensos y aumenta la resistencia ante el envejecimiento y sus efectos sobre el sistema musculoesquelético.