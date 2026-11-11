Jany González conquista el Mr. Universo en Bikini Profesional y lleva el nombre de Mallorca a lo más alto del culturismo

El esfuerzo, la constancia y la pasión por el deporte vuelven a dar sus frutos para Jany González. La competidora, de origen cubano y residente en Mallorca desde hace siete años, acaba de sumar uno de los mayores éxitos de su trayectoria deportiva al proclamarse campeona del Mr. Universo en la categoría Bikini Profesional, una victoria que confirma su excelente momento de forma y su progresión dentro del mundo del culturismo.

Este nuevo triunfo adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que llega apenas una semana después de conquistar el Campeonato de España de la NPC, encadenando así dos importantes resultados en un intervalo de tiempo muy reducido. Dos competiciones, dos grandes éxitos y la confirmación de que detrás de su preparación existe un trabajo constante que comienza a ofrecer resultados extraordinarios.

Para Jany, estas victorias representan mucho más que un trofeo o un reconocimiento sobre el escenario. Son la recompensa a meses de preparación, sacrificios personales, disciplina y una dedicación absoluta a una modalidad deportiva que exige tanto física como mentalmente.

La historia de Jany González también destaca por su capacidad para compaginar diferentes responsabilidades sin renunciar a sus objetivos deportivos. De origen cubano, lleva siete años viviendo en Mallorca, isla donde ha desarrollado su vida personal y profesional y desde donde continúa construyendo su carrera como deportista.

Actualmente trabaja como autónoma y entrenadora personal en XG FITNESS GYM, donde desarrolla su labor ayudando a otras personas a mejorar su condición física y alcanzar sus propios objetivos. Además, comparte su pasión por el deporte con los más pequeños, impartiendo clases de gimnasia artística para niños.

Una actividad profesional que demuestra que el deporte no es únicamente una disciplina que practica para competir, sino también una parte fundamental de su vida cotidiana. Entre entrenamientos, clientes, clases y preparación física, Jany encuentra el tiempo y la energía necesarios para mantener vivo su sueño de seguir creciendo en el culturismo.

Compaginar todas estas facetas no es una tarea sencilla. La preparación para una competición de alto nivel implica una organización muy exigente, con entrenamientos específicos, alimentación controlada, descanso y una planificación que debe mantenerse durante largos periodos. Todo ello mientras continúa atendiendo sus compromisos laborales y profesionales.

Lejos de conformarse con los éxitos conseguidos, Jany González ya tiene la mirada puesta en su próximo gran objetivo: el Big Man de la NPC, una cita en la que buscará conseguir el ansiado carné profesional, que le permita dar un paso más en su carrera deportiva y acceder a la élite del culturismo internacional.

Obtener esta acreditación supondría abrir una nueva etapa en su trayectoria, con la posibilidad de competir en el circuito profesional y medirse con algunas de las mejores atletas de su categoría. Un desafío de enorme importancia para una deportista que, a base de trabajo y perseverancia, está consiguiendo acercarse cada vez más a sus aspiraciones.