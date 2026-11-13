Muere a los 26 años una culturista e influencer que superó la anorexia gracias a su deporte

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras conocerse la muerte de Alix Small, una joven deportista e influencer escocesa que ha fallecido a los 26 años. Su historia había conseguido emocionar a miles de personas, especialmente después de contar públicamente cómo consiguió superar la anorexia durante su adolescencia gracias al deporte. Una enfermedad que marcó una etapa muy complicada de su vida y que con el paso del tiempo dio paso a una prometedora trayectoria en el culturismo profesional.

La noticia de su fallecimiento se conoció a través de Beyond The Stage TV, una cuenta especializada en culturismo. Posteriormente, su madre Karen Small y una amiga íntima confirmaron la triste pérdida. Por el momento, no han trascendido las causas de su muerte ni las circunstancias en las que se produjo, por lo que no existe ninguna información que permita relacionar su fallecimiento con los problemas de salud que sufrió anteriormente.

Alix Small era natural de Forfar, en Escocia, y comenzó a luchar contra la anorexia cuando tenía apenas 15 años. La situación llegó a ser extremadamente complicada y según contó ella misma en diferentes entrevistas su peso llegó a situarse alrededor de los 32 kilos. También explicó que atravesó una etapa marcada por graves problemas con la alimentación, que posteriormente derivaron en episodios de bulimia.

La historia de Alix Small

Su acercamiento al culturismo supuso un punto de inflexión. En una entrevista pasada la joven explicó que este deporte le permitió cambiar su manera de entender su propio cuerpo. En lugar de centrarse exclusivamente en la apariencia física, comenzó a prestar más atención a la fuerza, el rendimiento y los objetivos deportivos. Una transformación personal que terminó convirtiéndose también en el inicio de una carrera profesional.

De hecho, Alix Small consiguió su tarjeta profesional de la IFBB con tan solo 19 años. En 2021 logró una de las victorias más importantes de su trayectoria al imponerse en el Europa Pro Championships, celebrado en España. Aquel triunfo le permitió clasificarse para el prestigioso Mr. Olympia, considerado el escenario más importante del culturismo mundial. En su participación terminó en la duodécima posición. Lejos de conformarse con aquel resultado, volvió a demostrar su potencial en 2022, cuando ganó el Mr. Big Evolution Pro, disputado en Portugal. Aquella victoria le permitió conseguir una nueva clasificación para el Olympia. Sin embargo, los problemas de salud terminaron obligándola a retirarse de la competición profesional.

Su historia personal también tuvo una importante repercusión en las redes sociales. La joven hablaba abiertamente de sus problemas y de lo difícil que había sido salir de aquella situación. En una de sus publicaciones llegó a definir la anorexia como una de las enfermedades mentales más mortales, intentando dar visibilidad a un trastorno que afecta a miles de personas. Durante una etapa especialmente importante de su vida consiguió aumentar más de 18 kilos en aproximadamente 18 meses, un proceso que describió como uno de los mayores desafíos a los que se había enfrentado.

La noticia de su muerte ha provocado numerosas reacciones entre compañeras, entrenadores y aficionados al culturismo. Una de las despedidas más emotivas ha sido la de Phoebe Goodwin, también competidora de la IFBB, que compartió una fotografía junto a ella para recordar la relación que mantenían. «Eras una persona tan divertida, cariñosa y atenta», escribió describiendo a su amiga fallecida.