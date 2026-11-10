Muere trágicamente una joven promesa de la hípica a los 22 años

El mundo del deporte está de luto tras conocerse la trágica muerte de Izzy Neale, una joven promesa de las carreras de caballos que ha fallecido a los 22 años después de sufrir un gravísimo accidente durante una competición. La deportista australiana no ha podido superar las lesiones sufridas tras una aparatosa caída el pasado domingo y ha perdido la vida rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Una noticia devastadora que ha provocado una oleada de mensajes de condolencia en el mundo de la hípica.

Izzy Neale se encontraba disputando una carrera en Warren, una localidad situada en Nueva Gales del Sur (Australia), cuando se produjo el accidente que terminó costándole la vida. La joven participaba en la Warren Shire Cotton Cup, una prueba de 1.600 metros en la que montaba al caballo Marnoo. Cuando todavía quedaban aproximadamente 400 metros para alcanzar la meta, la amazona cayó de su montura en unas circunstancias que están siendo investigadas.

La gravedad de lo sucedido obligó a los servicios médicos a intervenir inmediatamente. Izzy Neale perdió el conocimiento tras el accidente y tuvo que ser atendida inicialmente en el propio hipódromo antes de ser trasladada en helicóptero al hospital de Dubbo. Allí permaneció ingresada en estado crítico y con soporte vital, mientras familiares, amigos y compañeros de profesión esperaban noticias sobre su evolución.

Un accidente mortal

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, no fue posible salvar su vida. La familia confirmó este martes el fallecimiento de la joven a través de un comunicado en el que expresó su profundo dolor por una pérdida completamente inesperada. «Con profunda tristeza y el corazón roto anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Izzy, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos», comunicaron sus seres queridos. También quisieron recordar la pasión que había sentido por los caballos desde que era pequeña: «Izzy montaba a caballo antes incluso de saber caminar. Su amor por los caballos fue una pasión de toda la vida que, más recientemente, se había convertido en un amor por las carreras».

La familia también anunció que la joven será donante de órganos, una decisión que permitirá ofrecer una oportunidad de vida a otras personas en medio de una situación especialmente dolorosa. «A través de la donación de órganos, Izzy dará a otros la oportunidad de vivir, algo que aporta cierto consuelo a nuestra familia en medio de esta devastadora pérdida», explicaron. La muerte de Izzy Neale supone un golpe durísimo para el mundo de las carreras de caballos. La joven había conseguido hacerse un nombre en el circuito australiano pese a su corta edad. Nacida y criada en Merriwa, comenzó a destacar en las competiciones profesionales en 2024 y desde entonces había conseguido 88 victorias en 699 participaciones.

Uno de los momentos más especiales de su trayectoria llegó en julio de 2026, cuando consiguió su primera victoria en una carrera urbana en Rosehill Gardens, en Sídney. Un resultado que confirmaba su progresión y alimentaba las expectativas sobre su futuro como jockey. El accidente también tuvo consecuencias para otro participante, Diego Montes de Oca, que cayó de su caballo durante el mismo incidente y tuvo que ser trasladado al hospital por una lesión en un pie. Por su parte, Marnoo, el caballo que montaba Neale, tuvo que ser sacrificado debido a una grave lesión en una de sus patas delanteras.