La Policía Local de Palma instruyó anoche diligencias judiciales contra un menor, cercano a la mayoría de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un coche sin tener carné.

La intervención fue llevada a cabo por una dotación del GAP (Grupo de Actuación Preventiva) en la confluencia de la calle Brotad con la calle Perú. Los agentes patrullaban por la zona y observaron que un turismo circulaba a gran velocidad por la calle Brotad, por lo que iniciaron el seguimiento del vehículo para darle el alto.

La patrulla interceptó el vehículo en la avenida Mèxic, aprovechando que el conductor se había detenido ante un semáforo en rojo en el cruce con la calle Puerto Rico. Los agentes instaron al joven a salir del coche y a presentar la documentación preceptiva, pero el chico les confesó que era menor de edad y que nunca se había sacado el carné de conducir.

Además, según recoge la Policía Local en un comunicado, reconoció de forma espontánea que el coche pertenecía a su padre y que le había cogido las llaves a escondidas sin su autorización ni conocimiento.

Las comprobaciones a través de las bases de datos de la DGT (Dirección General de Tráfico) ratificaron que el joven carecía de permiso de conducir y que la titularidad del turismo correspondía a su progenitor.

Los policías contactaron por vía telefónica con el padre, que se personó enseguida en el lugar de los hechos, y confirmó que desconocía que su hijo hubiera cogido el coche y se hizo cargo tanto del menor como del turismo. La Sala de Atestados tramitó las diligencias judiciales correspondientes, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía de Menores.