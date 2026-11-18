Un auténtico infierno. Así describe el atestado policial los momentos de máxima tensión que se vivieron durante una intervención de la Policía Local en el barrio de Corea de Palma. Un detenido consiguió hacerse con la pistola reglamentaria de un agente, efectuó dos disparos y, lejos de soltar el arma, siguió amenazando a los policías que trataban de reducirlo. «Soltadme, os voy a pegar otro tiro, os voy a matar». Esa es la escalofriante amenaza de muerte que recoge literalmente la investigación policial.

En el atestado policial consta que los hechos sucedieron el 14 de noviembre de 2026, durante un dispositivo preventivo desplegado en la barriada palmesana de Corea, concretamente en el entorno de las calles Felipe II e Infante Pagano. Los agentes acudieron a la zona para responder a las reiteradas quejas vecinales por peleas, consumo de drogas, ruidos y problemas de convivencia.

Lo que debía ser una actuación de prevención terminó convirtiéndose en una intervención policial de extrema violencia. Según las diligencias del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el individuo comenzó a increpar a los agentes, insultándolos y menospreciando su trabajo. La situación fue escalando hasta que los policías decidieron proceder a su identificación y posterior detención.

El sospechoso opuso una fuerte resistencia. Su pareja sentimental y varios familiares —todos ellos integrantes de una conocida familia de un clan del barrio— también intervinieron durante el traslado, intentando impedir que los agentes pudieran completar la detención. Los policías tuvieron que soportar agresiones físicas, insultos y el lanzamiento de objetos como piedras, adoquines, botellas de cristal y mobiliario.

Pero el momento más peligroso llegó junto al vehículo policial. Los agentes intentaban introducir al detenido en el coche patrulla cuando se produjo un violento forcejeo. En ese momento, el individuo consiguió arrebatar la pistola reglamentaria a uno de los policías. El atestado recoge que el hombre realizó dos disparos en un intervalo aproximado de nueve segundos. Uno de los proyectiles alcanzó al agente 183, que resultó herido por arma de fuego.

Los investigadores destacan que el primer disparo impactó directamente contra el suelo, mientras que el segundo alcanzó la pierna izquierda del policía. La gravedad de las lesiones obligó a trasladar al funcionario al Hospital Universitario Son Espases. Y entonces llegó uno de los momentos más escalofriantes de toda la intervención.

La investigación recoge que, después de efectuar los disparos, el detenido continuaba con el arma en las manos y apuntando a los agentes que se encontraban a su alrededor. Mientras los policías intentaban inmovilizarlo, el hombre lanzó una amenaza que quedó recogida expresamente en las diligencias: «Soltadme, os voy a pegar otro tiro, os voy a matar».

No se trataba de una amenaza pronunciada mientras el arma estaba lejos de su alcance. El individuo seguía sujetando la pistola y los agentes tuvieron que actuar para impedir que volviera a disparar. Uno de los policías llegó a sujetar fuertemente la corredera del arma para evitar que pudiera efectuar nuevos disparos. Finalmente, los funcionarios consiguieron arrebatarle la pistola de las manos y neutralizar el peligro.

Los investigadores analizaron las grabaciones disponibles para reconstruir la secuencia completa. En ellas se aprecia el forcejeo, la intervención de los agentes y los momentos posteriores a los disparos. La Policía Científica inspeccionó el escenario y localizó dos vainas percutidas, dos proyectiles y marcas en la carrocería de un vehículo estacionado junto al lugar del incidente.

El atestado también recoge que el detenido habría llegado a decir que los policías le estaban tirando petardos, una afirmación que fue corregida por uno de los agentes heridos: «No Miguel, es un arma, es un arma, me han dado, me han herido». La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, asumió la investigación de un episodio que pudo acabar con consecuencias todavía más graves. Las diligencias recogen indicios de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y atentado contra agentes de la autoridad.

La investigación reconstruye una intervención que comenzó por las quejas vecinales en una barriada de Palma y terminó con un policía herido de bala, dos disparos efectuados con su propia arma reglamentaria y una amenaza de muerte dirigida a los funcionarios que intentaban detener al sospechoso.

Una secuencia de violencia extrema que quedó documentada en el atestado policial y que refleja el peligro al que se enfrentaron los agentes durante aquellos momentos.