Tener una deuda con Hacienda puede poner en riesgo el dinero que un contribuyente tiene en su cuenta bancaria, pero no todos los ingresos pueden embargarse de la misma manera. La Agencia Tributaria debe respetar una cantidad mínima destinada a garantizar la subsistencia de los ciudadanos, aunque esta protección tiene límites cuando se mezclan salarios, pensiones y otros ingresos. Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), de 30 de abril de 2026, ha unificado los criterios para determinar cuánto dinero puede quedarse Hacienda y en qué circunstancias puede llegar a embargar todo el saldo disponible.

Hacienda aclara cuándo puede embargar todo el saldo

La clave está en la procedencia del dinero que hay depositado en la cuenta. El TEAC ha establecido que, cuando una persona recibe su nómina o pensión y también ingresa otras cantidades que sí pueden embargarse, es necesario analizar individualmente los movimientos bancarios para determinar qué parte del saldo está protegida.

Por ejemplo, si un contribuyente cobra su salario, pero también recibe transferencias de familiares u otros ingresos embargables, Hacienda puede llegar a retener la totalidad del dinero existente si demuestra que el saldo disponible procede exclusivamente de esas cantidades no protegidas.

La resolución, que unifica criterio, introduce una distinción importante, ya que no basta con tener una cuenta en la que se ingresa habitualmente la nómina para considerar que todo el dinero acumulado está automáticamente protegido frente a los acreedores.

¿Qué ocurre si no se puede identificar de dónde procede el dinero?

El tribunal también contempla una situación habitual, y es que en una cuenta se mezclen diferentes ingresos y no sea posible determinar con claridad el origen del saldo. En ese supuesto, se aplicará una regla específica, ya que se entenderá que el dinero gastado primero corresponde al salario o pensión que está protegido legalmente.

Después, Hacienda calculará qué parte de la nómina podía embargarse y aplicará ese límite al saldo que todavía exista en la cuenta. Por tanto, no significa que pueda quedarse automáticamente con todos los ahorros de una persona por el simple hecho de tener deudas pendientes. ￼

El dinero inferior al salario mínimo sigue protegido

La normativa que regula estos procedimientos es el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este establece que el salario, la pensión o la retribución equivalente que no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable. Cuando los ingresos superan ese umbral, se aplican porcentajes progresivos sobre las cantidades adicionales:

Entre uno y dos SMI : se puede embargar el 30%.

: se puede embargar el 30%. Entre dos y tres SMI : el 50%.

: el 50%. Entre tres y cuatro SMI : el 60%.

: el 60%. Entre cuatro y cinco SMI : el 75%.

: el 75%. Por encima de cinco SMI: el 90%.

Estos porcentajes se aplican por tramos, no sobre la totalidad del sueldo. Además, pueden reducirse si existen determinadas cargas familiares. ￼

El Tribunal Supremo también protege los ahorros procedentes de una nómina

Esta cuestión tiene otro matiz importante. El Tribunal Supremo, en su sentencia 920/2026, de 15 de julio, estableció que el dinero procedente de salarios o pensiones anteriores también puede conservar su protección, aunque permanezca acumulado en la cuenta durante varios meses.

La condición es que pueda demostrarse que esos fondos proceden exclusivamente de ingresos salariales o pensiones protegidas y que no existen otras entradas de dinero de distinta naturaleza. Esta doctrina evita que Hacienda pueda considerar automáticamente embargables los ahorros por el mero hecho de que no se hayan gastado antes de recibir la siguiente mensualidad. ￼