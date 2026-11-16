Hacienda podrá embargar el dinero de las cuentas bancarias por deudas: así afecta a los trabajadores que cobran más del SMI

Tener una deuda pendiente con Hacienda puede acabar afectando directamente al dinero que una persona tiene en su cuenta bancaria. La Agencia Tributaria dispone de mecanismos para retener los saldos de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones de pago, pero existen límites legales cuando el dinero procede de una nómina o una pensión. Una nueva interpretación del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), junto con varias resoluciones judiciales de 2026, ha vuelto a poner el foco en esta cuestión. La clave está en distinguir qué parte de los ingresos está protegida por el salario mínimo interprofesional (SMI), qué cantidades pueden embargarse y cómo demostrar de dónde procede el dinero acumulado.

Hacienda aclara qué dinero puede embargar

El 30 de abril de 2026, el TEAC unificó criterios mediante las resoluciones 00/04803/2024 y 00/02088/2024. El organismo analizó qué sucede cuando una cuenta bancaria recibe una nómina o una pensión protegida por los límites legales, pero también incorpora otros ingresos que sí pueden ser embargados, como transferencias de familiares o cantidades procedentes de otras fuentes.

La resolución establece que, si se demuestra que el saldo existente procede exclusivamente de esos ingresos adicionales embargables, Hacienda podrá retenerlo. Cuando no se pueda identificar con precisión el origen de cada cantidad, se presumirá que el dinero gastado primero corresponde a la parte protegida del salario o la pensión. De esta forma, el saldo restante podrá quedar sujeto al embargo, según los límites que correspondan.

El SMI protege una parte del sueldo

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el salario, sueldo o pensión que no supere el SMI es inembargable. Cuando los ingresos superan ese límite, se aplica una escala progresiva, que se trata del 30% del primer tramo adicional hasta el doble del SMI, el 50% del siguiente tramo, el 60% del tercero, el 75% del cuarto y el 90% de las cantidades que excedan de cinco veces el salario mínimo.

Esto significa que Hacienda no puede quedarse automáticamente con toda una nómina por el hecho de que el trabajador tenga deudas. La cantidad que puede retener depende de los ingresos, de los tramos legales y de las circunstancias particulares del contribuyente.

El Tribunal Supremo también protege los ahorros

Una cuestión importante llegó al Tribunal Supremo, que dictó la sentencia 920/2026, de 15 de julio. El alto tribunal estableció que el dinero procedente de salarios o pensiones que no se haya gastado no pierde automáticamente su protección por permanecer en la cuenta bancaria durante varios meses.

La sentencia aclara que los remanentes de ingresos anteriores también pueden ser inembargables si se acredita que proceden exclusivamente de salarios o pensiones protegidos y no existen otros ingresos de distinta naturaleza. Por tanto, no basta con que Hacienda encuentre dinero en una cuenta para considerar que todo constituye ahorro embargable.

Qué deben hacer los afectados

Los contribuyentes que reciban una notificación de embargo deben revisar su procedencia y comprobar si se han respetado los límites legales. Para ello, resulta fundamental conservar las nóminas, los justificantes de pensión y los extractos bancarios que permitan identificar los movimientos y el origen de los fondos.

Además, desde el 2 de noviembre de 2026 se aplica una nueva fase del procedimiento telemático de embargos regulado por una resolución de la Agencia Tributaria publicada en el BOE. Esta actualización moderniza las comunicaciones con las entidades financieras e incorpora un código específico para identificar cuentas en las que se ingresan habitualmente salarios o pensiones. No elimina, sin embargo, las protecciones legales del SMI.

En definitiva, tener deudas con Hacienda puede poner en riesgo parte del saldo bancario, pero la Administración debe respetar las cantidades legalmente inembargables. La diferencia entre el dinero protegido y el que puede retenerse dependerá, sobre todo, de su procedencia y de que el titular pueda acreditarla.