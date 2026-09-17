Arturo Pérez-Reverte deja una frase para afrontar la vida: «Es una derrota segura contra la que peleamos»

«La vida es una derrota segura contra la que peleamos; lo único que nos queda es pelear con dignidad hasta el final». La frase de Arturo Pérez-Reverte plantea una de esas reflexiones que obligan a detenerse ante una realidad inevitable, ya que todos sabemos que el tiempo juega en nuestra contra, pero eso no significa que debamos afrontar el camino con resignación. Para el escritor cartagenero, la verdadera batalla no estaría en conseguir una victoria definitiva, sino en decidir cómo enfrentarse a las dificultades y qué principios conservar cuando las circunstancias se ponen en contra.

Una vida marcada por la experiencia

La mirada de Arturo Pérez-Reverte hacia la vida no se entiende sin sus años como periodista. Antes de dedicarse por completo a la literatura, trabajó durante más de dos décadas como reportero y cubrió numerosos conflictos internacionales. Diferentes estudios han recuperado diferentes declaraciones del escritor sobre su etapa en el Sáhara, donde pasó nueve meses como periodista durante los años setenta, en un escenario marcado por la violencia y la tensión militar.

Aquella experiencia continuó durante años y terminó influyendo directamente en su forma de escribir. El propio autor ha explicado que pasó 21 años cubriendo guerras y que aquellos recuerdos fueron fundamentales para obras como El pintor de batallas. En una entrevista llegó a definir esta novela como un ejercicio para enfrentarse a todo aquel «álbum de fotos oscuras» que había acumulado durante su trayectoria como corresponsal.

La guerra como escuela

Arturo Pérez-Reverte ha hablado en numerosas ocasiones de lo que sus años como corresponsal le enseñaron sobre las personas. En una entrevista explicó que la guerra había sido una experiencia fundamental para él y que le había permitido conocer de cerca tanto lo peor como lo mejor del ser humano. También reconoció que aquella etapa terminó transformándose en materia literaria.

El pintor de batallas representa quizá el ejemplo más evidente. La novela de Pérez-Reverte gira alrededor de la memoria, la violencia, la culpa y las consecuencias que dejan los conflictos mucho después de que hayan terminado. Diferentes medios de comunicación describieron la obra como un giro importante en su trayectoria y destacaron precisamente la relación entre la guerra, el arte y la muerte que atraviesa la historia.