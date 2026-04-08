La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre la felicidad: «Es agradable ser feliz y saberlo mientras lo eres»

Arturo Pérez-Reverte es una figura habitual en el panorama cultural español, tanto por su trayectoria como autor, como por las opiniones que suele compartir, especialmente en redes sociales como X. A lo largo de los años ha pasado por el periodismo, la literatura y también por la Real Academia Española, donde ocupa uno de sus sillones.

Nacido en Cartagena en 1951, comenzó su carrera como periodista y durante años trabajó como corresponsal en distintos conflictos internacionales. Esa etapa marcó en gran medida el tipo de historias que desarrollaría después en sus novelas. Con el tiempo, su faceta como escritor terminó ganando peso, especialmente tras el éxito de la saga de El Capitán Alatriste. Desde entonces, ha publicado numerosas obras y se ha consolidado como uno de los autores más leídos en España. Aun así, más allá de sus novelas o de su trayectoria, hay algo que suele generar bastante interés: las frases que deja en sus libros. Algunas pasan desapercibidas, pero otras acaban siendo compartidas hasta el punto de hacerse populares, es lo que ocurre precisamente con su reflexión sobre la felicidad: «Es agradable ser feliz y saberlo mientras lo eres»

La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre la felicidad

Entre los textos de Arturo Pérez-Reverte hay frases que, sin ser especialmente largas, han terminado circulando más allá de sus libros. Una de ellas es: «Es agradable ser feliz, pensó. Y saberlo mientras lo eres», incluida en El tango de la Guardia Vieja, publicada en 2012.

Se trata de una reflexión breve, integrada en la narración, que pone el foco en algo muy concreto: la capacidad de reconocer la felicidad en el momento en que se está viviendo. No hace referencia a grandes situaciones ni a momentos excepcionales. Más bien apunta a algo cotidiano, a ese instante en el que una persona es consciente de que está bien, sin necesidad de mirar atrás ni de anticipar lo que vendrá después. Y ahí es donde muchos se ven reflejados, ya que lo habitual no es eso. Lo habitual es darse cuenta más tarde, cuando ya ha pasado. o cuando recordamos ese momento.

El tango de la Guardia Vieja, la novela a la que pertenece la frase

La frase forma parte de una novela que recorre varias décadas del siglo XX a través de la historia de Max Costa y Mecha Inzunza. Ambos personajes se cruzan en distintos momentos de sus vidas, en escenarios como Buenos Aires, Niza o Sorrento, en medio de contextos históricos muy diferentes.

La historia combina elementos de amor, espionaje y aventuras, con un trasfondo marcado por los cambios políticos y sociales de la época. A lo largo de ese recorrido, la relación entre los protagonistas evoluciona, se rompe y se reencuentra, y cuenta con reflexiones como la que recoge la cita.

No es una novela de lectura rápida ni lineal. Tiene saltos en el tiempo, cambios de escenario y una evolución constante de los personajes. Eso hace que ciertas frases, como esta, aparezcan casi sin avisar y se queden más tiempo del que parece. En ese sentido, la frase no aparece de forma aislada. Forma parte de una narración más amplia en la que los personajes atraviesan momentos complejos, lo que le da aún más peso a esa idea de reconocer la felicidad cuando aparece.

Una forma de entender la felicidad

La reflexión encaja bastante bien con el tono general de la obra de Pérez-Reverte, donde no suelen abundar los mensajes optimistas en sentido clásico. Sus personajes, en muchos casos, se mueven en situaciones límite o en contextos marcados por la incertidumbre.

Por eso, cuando aparece una idea como esta, resulta especialmente llamativa. No se plantea la felicidad como algo permanente ni como un objetivo final, sino como algo puntual, casi frágil, que puede pasar desapercibido si no se presta atención. Y al leerla, ponemos atención en ella porque de alguna manera parece que tiene algo de aviso, no en el sentido moral, sino práctico, ya que nos viene a decir algo similar a que si no te das cuenta en ese momento, probablemente ya llegues tarde.

Más allá de la cita

Más allá de esta reflexión concreta, la obra de Arturo Pérez-Reverte suele estar marcada por ese equilibrio entre aventura y análisis de la condición humana. Sus historias no se limitan a lo que ocurre, sino que también dejan espacio para pensar sobre por qué ocurre y cómo lo viven sus personajes.

En el caso de El tango de la Guardia Vieja, ese enfoque se traduce en una narración que mezcla lo emocional con lo histórico, y que se apoya en escenarios muy distintos para contar una historia que se desarrolla a lo largo de varias décadas. Al final, frases como esta funcionan casi como pequeñas pausas dentro del relato. No cambian el rumbo de la historia, pero sí invitan a mirar de otra manera lo que está pasando.