La red social X, antes Twitter, sufre una caída a nivel mundial

La red social X, antiguamente conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción del servicio a nivel mundial tal y como están reportando los usuarios en la web Downdetector.

Esta es la segunda vez en la misma semana que la red social sufre una caída a nivel global que impide el acceso normal al servicio a un elevado número de usuarios. Los primeros problemas han empezado a experimentarse sobre las 16:00 horas de éste viernes generando un importante repunte de notificaciones de fallo.

El desglose de los reportes muestra que el 60% de los usuarios afectados ha experimentado problemas al acceder a X a través de la aplicación móvil, mientras que un 11% ha señalado fallos en el sitio web.