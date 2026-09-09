Arturo Pérez-Reverte sobre el devenir de su vida: «Tengo el privilegio de estar asistiendo al final de un mundo, el final de occidente, de Europa»

Hay generaciones que llegan a conocer un mundo muy diferente del que encontraron sus padres y abuelos. Arturo Pérez-Reverte pertenece a una de ellas y lleva años reflexionando sobre la transformación de Europa, el cambio de valores y el final de determinadas certezas que durante décadas parecieron inamovibles. El escritor resume esa mirada con una frase contundente. «Tengo el privilegio de estar asistiendo al final de un mundo, el final de Occidente, de Europa». Una reflexión que no plantea necesariamente una fecha para ese supuesto final, sino que expresa su percepción de estar viviendo una profunda transformación histórica.

Un mundo que ya no reconoce

Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena en 1951 y pasó más de dos décadas trabajando como periodista y corresponsal de guerra antes de dedicarse por completo a la literatura. Durante esos años estuvo en diferentes escenarios de conflicto y pudo observar de primera mano cómo desaparecían ciudades, regímenes y formas de vida. El escritor ejerció como enviado especial y reportero de guerra entre 1973 y 1994.

Esa experiencia ayuda a comprender su particular manera de observar el presente. En diferentes entrevistas ha explicado que haber vivido guerras y haber leído sobre grandes imperios le ha permitido reconocer determinados patrones históricos. En una conversación reciente llegó a comparar su posición con la de quien contempla desde fuera el derrumbe de un mundo que conoce, sin saber todavía qué sistema ocupará su lugar.

Europa ante un cambio histórico

La reflexión del escritor no aparece aislada. En los últimos años ha expresado en diferentes ocasiones su preocupación por la pérdida de referencias culturales que considera fundamentales para la identidad europea. En una entrevista publicada en 2024, Pérez-Reverte hablaba de una Europa que, desde su perspectiva, está atravesando el final de un periodo histórico y relacionaba esa percepción con la decadencia de otros mundos que había conocido a través de la literatura y de su experiencia como periodista.

Pérez-Reverte no plantea necesariamente que Europa vaya a desaparecer físicamente, sino que considera que está llegando a su fin el modelo de sociedad y el sistema de referencias con el que él creció. En su discurso aparecen conceptos como el humanismo, la tradición cultural europea, la literatura, la historia y determinados valores que considera característicos de Occidente.