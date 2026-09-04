Arturo Pérez-Reverte (74 años) sobre la lectura: «El verdadero problema de este país no es que la gente no lea, es que ha perdido la capacidad de dudar»
El escritor pone el foco en la importancia de la cultura y el pensamiento crítico para comprender una sociedad cada vez más expuesta a la información inmediata
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Arturo Pérez-Reverte ha convertido la cultura, la lectura y la capacidad de pensar por uno mismo en algunos de los grandes temas de sus reflexiones. Para el escritor y académico, leer no debería limitarse a acumular conocimientos, sino que tendría que servir para desarrollar una mirada crítica ante todo aquello que sucede alrededor. De ahí esta contundente afirmación. El verdadero problema de este país no es que la gente no lea, es que ha perdido la capacidad de dudar». Una reflexión especialmente actual en una época marcada por las redes sociales, la sobreinformación y las respuestas rápidas.
La importancia de saber dudar
Para Arturo Pérez-Reverte, la duda no representa una debilidad, sino una herramienta imprescindible para enfrentarse a la realidad. Cuestionar una afirmación, buscar otros puntos de vista y aceptar que algo puede no ser exactamente como parece permite construir un criterio propio. El escritor ha defendido en numerosas ocasiones que la cultura proporciona precisamente esas herramientas y que conocer la historia y la literatura ayuda a interpretar mejor el presente.
La lectura desempeña un papel fundamental dentro de ese aprendizaje. Los libros permiten entrar en contacto con otras épocas, sociedades y formas de pensamiento que amplían la perspectiva del lector. Leer obliga a detenerse y pensar, algo que contrasta con el consumo acelerado de información que caracteriza actualmente a buena parte de la sociedad. Para Arturo Pérez-Reverte, esa capacidad de reflexión resulta cada vez más necesaria.
Cultura frente a las respuestas fáciles
Arturo Pérez-Reverte también ha defendido que la cultura permite reconocer las manipulaciones y comprender que muchos problemas no tienen una explicación sencilla. Conocer literatura, historia o filosofía proporciona referencias para identificar comportamientos que se repiten y comprender que determinados conflictos actuales tienen antecedentes que se remontan mucho más atrás.
Desde esta perspectiva, el problema no sería únicamente que una persona lea pocos libros. También puede existir un problema cuando se pierde el hábito de cuestionar lo que se escucha, incluso aunque se consuma una enorme cantidad de información. Leer puede proporcionar conocimientos, pero desarrollar pensamiento crítico implica aprender a relacionarlos, analizarlos y ponerlos en duda cuando sea necesario.