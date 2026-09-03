Arturo Pérez-Reverte (74 años): «La incultura es muy osada, muy atrevida, y en España hay incultos especialmente atrevidos»
La reflexión vital de Arturo Pérez-Reverte, escritor (74 años)
La psicología concluye que las personas que recuerdas conversaciones durante días no lo hacen por inseguridad, en realidad es un signo de inseguridad
Los expertos cocineros coinciden: "Para que las croquetas no se rompan al freírlas, lo importante no es el rebozado sino la temperatura del aceite"
Arturo Pérez-Reverte, nacido en Cartagena en 1951, es escritor, periodista y académico de número de la Real Academia Española. Durante 21 años ejerció como reportero y corresponsal de guerra, una experiencia que marcó buena parte de su obra literaria. Desde 1994 se dedica por completo a escribir novelas y artículos, convirtiéndose en uno de los autores españoles contemporáneos más reconocidos.
Sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas y varias de sus obras han llegado al cine y la televisión. Entre sus novelas destacan la saga del capitán Alatriste, «Falcó», «Sidi», «Línea de fuego», «El italiano», «Revolución» y «El problema final». A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales.
«La incultura es muy osada, muy atrevida, y en España hay incultos especialmente atrevidos»
«Es terrible que gente que no tiene la menor cultura, ni la menor memoria; gente que carece de los más elementales conocimientos históricos, fundamentales para la política, se atreva a entrar como elefantes por cacharrería en cuestiones tan delicadas para las que hace falta mucha cultura, mucho conocimiento y mucha lucidez. Por eso, cuando uno ve a un animal de bellota, con corbata fosforito o con lo que lleve, hablando de memoria histórica, se pregunta uno en manos de quiénes estamos. En este país de bobos mezclamos las cosas. Memoria histórica es toda, desde los iberos, los celtas, árabes o Flandes hasta las épocas más recientes. Pero es que la incultura es muy osada, muy atrevida, y en España hay incultos especialmente atrevidos».
Este reflexión resume la seguridad con la que algunas personas defienden sus opiniones sin haber dedicado tiempo a conocer aquello sobre lo que hablan. Si bien la ignorancia no debería constituir un problema, ya que nadie puede conocerlo todo, el verdadero peligro aparece cuando ésta se acompaña de una confianza absoluta en las propias opiniones.
En este contexto, para Pérez-Reverte, la cultura cumple una función esencial: comprender que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Cuanto más aprende una persona, más consciencia toma de todo aquello que todavía ignora. Por lo tanto, el conocimiento no se traduce en arrogancia, sino en una mayor disposición a escuchar. La incultura, en cambio, puede hacer que una persona asuma como cierta una información sin haberla contrastado, simplemente porque coincide con aquello que ya pensaba.
La crítica de Perez-Reverte a la incultura no debe entenderse como un ataque contra quienes tienen menos estudios. La cuestión está más relacionada con la actitud ante el conocimiento. Reconocer lo que no sabemos, buscar respuestas y aceptar que podemos estar equivocados son comportamientos que requieren humildad. Y precisamente esa humildad intelectual es la que actúa como antídoto frente a la ignorancia.
Citas de Arturo Pérez-Reverte
- «Yo no tengo ideología, amigo mío. Yo lo que tengo es biblioteca»
- «El poder siempre intenta domesticar lo que no puede controlar»
- «Es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente»
- «La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad»
- «Al final a uno lo derrotan siempre. Creo que la derrota es algo inherente a la condición humana, al hecho de vivir y de pelear»
- «En la vida lo malo no es conocer, sino mostrar que se conoce»
- «El dinero de los tontos es el patrimonio de los listos»
- «Caminar es elegir. Elegir es arriesgarse. Arriesgarse es pelear»
- «Los libros son puertas que te llevan a la calle. Con ellos aprendes, te educas, viajas, sueñas, imaginas, vives otras vidas y multiplicas la tuya por mil»
- «La vida es muy traicionera, y cada uno se las ingenia como puede para mantener a raya el horror, la tristeza y la soledad»
- «El azar tiene muy mala leche y muchas ganas de broma»
- «Con hombres íntegros pueden quizá ganarse batallas, pero no gobernar reinos»
- «Siempre desconfío de quien no tiene (o dice no tener) enemigos»
- «Existe gente que sueña y se queda quieta, y gente que sueña y hace realidad lo que sueña, o lo intenta. Eso es todo»
- «La única salvación posible estriba en dos palabras: educación y cultura»
- «Bien mirado, el mundo ha dejado de pensar en la muerte. Creer que no vamos a morir nos hace débiles, y peores»
- «Cada libro leído es, como cada ser humano, un libro singular, una historia única y un mundo aparte»
- «El hombre, como única especie racional, es responsable de su propio exterminio; y que al fin y al cabo no tenemos sino lo que nos merecemos»
- «Cada cual tiene el diablo que se merece»
- «Desconfíen siempre de vuestras mercedes de quien es lector de un solo libro»
- «La gente se mueve por hambre, la historia de la humanidad la hace el hambre»
- «A cada instante se pone a cero el contador, y el ser humano tiene un don maravilloso: la oportunidad de empezar, e intentarlo de nuevo»