Arturo Pérez-Reverte, nacido en Cartagena en 1951, es escritor, periodista y académico de número de la Real Academia Española. Durante 21 años ejerció como reportero y corresponsal de guerra, una experiencia que marcó buena parte de su obra literaria. Desde 1994 se dedica por completo a escribir novelas y artículos, convirtiéndose en uno de los autores españoles contemporáneos más reconocidos.

Sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas y varias de sus obras han llegado al cine y la televisión. Entre sus novelas destacan la saga del capitán Alatriste, «Falcó», «Sidi», «Línea de fuego», «El italiano», «Revolución» y «El problema final». A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

«La incultura es muy osada, muy atrevida, y en España hay incultos especialmente atrevidos»

«Es terrible que gente que no tiene la menor cultura, ni la menor memoria; gente que carece de los más elementales conocimientos históricos, fundamentales para la política, se atreva a entrar como elefantes por cacharrería en cuestiones tan delicadas para las que hace falta mucha cultura, mucho conocimiento y mucha lucidez. Por eso, cuando uno ve a un animal de bellota, con corbata fosforito o con lo que lleve, hablando de memoria histórica, se pregunta uno en manos de quiénes estamos. En este país de bobos mezclamos las cosas. Memoria histórica es toda, desde los iberos, los celtas, árabes o Flandes hasta las épocas más recientes. Pero es que la incultura es muy osada, muy atrevida, y en España hay incultos especialmente atrevidos».

Este reflexión resume la seguridad con la que algunas personas defienden sus opiniones sin haber dedicado tiempo a conocer aquello sobre lo que hablan. Si bien la ignorancia no debería constituir un problema, ya que nadie puede conocerlo todo, el verdadero peligro aparece cuando ésta se acompaña de una confianza absoluta en las propias opiniones.

En este contexto, para Pérez-Reverte, la cultura cumple una función esencial: comprender que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Cuanto más aprende una persona, más consciencia toma de todo aquello que todavía ignora. Por lo tanto, el conocimiento no se traduce en arrogancia, sino en una mayor disposición a escuchar. La incultura, en cambio, puede hacer que una persona asuma como cierta una información sin haberla contrastado, simplemente porque coincide con aquello que ya pensaba.

La crítica de Perez-Reverte a la incultura no debe entenderse como un ataque contra quienes tienen menos estudios. La cuestión está más relacionada con la actitud ante el conocimiento. Reconocer lo que no sabemos, buscar respuestas y aceptar que podemos estar equivocados son comportamientos que requieren humildad. Y precisamente esa humildad intelectual es la que actúa como antídoto frente a la ignorancia.

Citas de Arturo Pérez-Reverte