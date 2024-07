El renacimiento de Europa

En una semana donde hemos visto como se coronaba la selección española de Futbol en la Eurocopa 24, como un asesino estuvo cerca de matar al candidato Trump a la presidencia de los EE.UU., y se ha producido el inicio de la nueva legislatura del Parlamento Europeo que será crítica para nuestro futuro.

El objetivo de esta nueva legislatura deberá consistir en poner las bases para conseguir un renacimiento de la Unión Europea que permita incrementar nuestra competitividad para seguir creando empleos y riqueza para las empresas y las familias. La pérdida de competitividad del espacio europeo y de sus integrantes es tan dramática que el ex primer ministro italiano y presidente del Instituto Jacques Delors, Enrico Letta, ante un auditorio de empresarios, periodistas y políticos reunidos en Nueva Economía Fórum Madrid nos recordó cual sería nuestra última y definitiva decisión autónoma de seguir así. Decidir si queremos ser una colonia de los Estados Unidos de América o preferimos ser una colonia de la República Popular China.

El profesor Letta es el autor de un interesante informe independiente sobre el futuro del Mercado Único Europeo que consta de 147 páginas encargado por el Consejo Europeo en septiembre de 2023. Bajo el título “Much more than a market” y presentado en abril de 2024 contiene pautas para una nueva estrategia europea proponiendo utilizar una llamada caja de herramientas. Las medidas propuestas son muy pragmáticas y no requieren el complejo cambio de los tratados comunitarios pilotando el renacimiento del mercado único europeo en la muy compleja situación actual de la geopolítica mundial.

Uno de los puntos principales del informe Letta es recordar una vez más que el mercado único es clave en un mercado fragmentado europeo que compite con grandes potencias EE.UU., India o China. Esta última con unos datos decepcionantes de crecimiento en el segundo trimestre por la mala situación del inmobiliario receptor de la mayoría de la inversión de los hogares.

Un mercado común para los sectores clave de finanzas, conectividad y telecomunicaciones, energía y seguridad y defensa que se dejaron fuera cuando se creó el mercado único hace más de 30 años cuyo impacto negativo sobre la economía europea podemos ver a continuación en ejemplos muy significativos.

Se tiene una constatación de que financiamos con ahorro europeo, una cifra cercana a los 300.000 millones de euros vía fondos y mercado de capitales en Wall Street que son más rentables que los europeos, a las empresas estadounidenses que acaban comprando empresas europeas con una parte de nuestro ahorro. Integrar el mercado financiero y defender el ahorro europeo, fomentando un mayor crecimiento del mercado de los fondos de pensiones, es crítico para garantizar la inversión en las empresas e industria europea.

Para entender de lo que estamos hablando, una clara fragmentación de la industria, baste manejar la procedencia del material que se ha suministrado a Ucrania para la defensa de su territorio ante la invasión de Rusia. Solo el 20 % de lo aportado por Europa se ha fabricado en nuestro territorio beneficiando con nuestros impuestos a la industria de defensa y seguridad de los EE.UU., Corea del Sur o Turquía, por ejemplo. Sin embargo, en el caso de los suministros de los EE.UU., aproximadamente el 88 % de lo facilitado a Ucrania ha sido fabricado por su propia industria especializada.

Otro ejemplo que afecta en este caso a las telecomunicaciones es la dimensión media de los más de 100 operadores europeos en función del número de sus clientes. Entorno a 450 millones de las empresas chinas, 100 millones de las empresas estadounidenses y 5 millones en el caso de las europeas. Es claro entender que el nivel de inversiones en ciberseguridad, centros de datos, redes VHCN y 5G e innovación dependerá de los ingresos y el tamaño medio de tu mercado, por lo que las futuras empresas de Europa para ser sostenibles deberán ser paneuropeas, más grandes y transnacionales si quieren competir con los gigantes del sector y ser atractivas para los inversores. La escalade las inversiones en nuevas tecnologías Edge/cloud, 6G e Inteligencia Artificial requiere una mayor consolidación en los mercados nacionales. Para la viabilidad empresarial en este sector se requiere un take up mínimo en las zonas donde las empresas han desplegado sus redes.

Con respecto a la energía, todos hemos constatado tras la invasión de Ucrania y el cese de negocios con Rusia, que había una excesiva dependencia y que no existe una política común de la energía en la Unión Europea. También hay un ritmo diferente de adopción de políticas encaminadas a la reducción del riesgo climático, incluidas las de financiación, que permitan una transición verde sensata alejada del despotismo ilustrado que ha sido claramente castigado en las urnas por una parte significativa de los votantes europeos.

Un segundo punto clave del informe hace referencia a la cohesión europea. Se debe seguir avanzando en lograr la convergencia entre los países europeos integrantes de la Unión, evitando las desigualdades, mediante la adopción de medidas de financiación de esa solidaridad, minimizando los vetos a las nuevas incorporaciones pendientes basadas en el miedo a perder los fondos de la UE por la adhesión de nuevos integrantes y el crecimiento de los ya miembros.

Otras medidas recogidas en el citado informe son la incorporación de una quinta libertad, la de investigación encaminada a potenciar la innovación y la educación, a las cuatro libertades ya establecidas en la constitución europea, la libertad de circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales. Además, se deben seguir financiando los objetivos estratégicos de la Unión Europea en cada momento, aprendiendo del claro impulso conseguido por los fondos NextGen y basado en las lecciones aprendidas tras las correspondientes evaluaciones en curso. Lograr una mayor integración y permitir crecer a las pymes, mejorando el marco regulatorio y simplificando las terribles cargas administrativas. Es clara la carrera de obstáculos que representan los 27 marcos nacionales existentes con la adición de las normas regionales y municipales que se traduce en un claro desincentivo para los inversores internacionales, prestando además una atención especial a la dimensión exterior del mercado único.

Finalmente, entre sus recomendaciones más llamativas e innovadoras está la de crear un nuevo régimen especial mercantil, régimen 28 virtual. Basado en un código europeo que sirva de acelerador de las actividades comerciales en la Unión Europea de las medianas empresas que son la espina dorsal de nuestra economía, válido en todos los países componentes de la Unión.

En resumen, empieza una legislatura clave donde nos jugamos el futuro de Europa, instituciones de la UE, países miembros, ciudadanos e interlocutores sociales. Hoy seguir con la inercia de los últimos años es ir directamente a consagrar el declive de Europa.

Europae renascentia est ad declinem vitandum

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.