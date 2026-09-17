Santiago Abascal ha denunciado, mientras se desplazaba rumbo a Cataluña, que el barranco del Poyo estuviera de nuevo a punto de desbordarse durante la jornada de ayer. «Es un maldito insulto, una ofensa a los ciudadanos. Es un atentado a la dignidad de la gente que, después de dos años, de nuevo se produzcan estos riesgos», ha afirmado.

El presidente de VOX ha criticado al Gobierno de Sánchez por seguir «impidiendo la construcción de las infraestructuras necesarias para contener estas riadas» y ha asegurado que «su fanatismo climático impide la construcción de las infraestructuras necesarias para proteger a los españoles».

Para Abascal, al Ejecutivo de Sánchez «solo les importa el poder, solo traen corrupción, traición y tragedias». «Este es el Gobierno que hoy tiene España y es lo que debemos combatir todos los españoles», ha concluido.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinado este jueves una nueva «tragedia» en Valencia por las fuertes lluvias y ha afeado al Gobierno que «no rectifique» sus políticas de «fanatismo climático» a pesar de «los muertos» que dejó la dana hace casi dos años.

La ciudad de Valencia sufrió una lluvia torrencial este miércoles por la tarde y noche, que ha dejado calles inundadas y al barranco del Poyo, en Paiporta, en riesgo de inundación. El barranco ya se desbordó de forma brutal en la dana del 29 de octubre de 2024 y el agua arrasó puentes, carreteras y viviendas en varios municipios. La dana dejó 231 muertos y daños materiales por un valor incalculable.

Abascal ha afirmado que, dos años después de la dana, el Gobierno «criminal» continúa «su traición» a los valencianos y ha recriminado que el «fanatismo climático» le «impida» construir infraestructuras hidráulicas que considera «clave».

Vox culpa al «fanatismo climático»

«Ni siquiera los muertos les hacen rectificar de sus políticas, y cuando vuelva a producirse la tragedia, volverán a inventar a quién culpar de ella», ha añadido el líder de Vox en su cuenta de la red social X. «En Valencia o en Ceuta, en Adamuz o en el apagón: su fanatismo, su traición y su corrupción matan», ha abundado.