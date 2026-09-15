Nike ni Adidas: Lidl revienta el mercado rebajando unas zapatillas Under Armour que cuestan menos de 40 euros

Lidl vuelve a sorprender con una de esas ofertas que pueden llamar especialmente la atención de aquellas que buscan renovar sus zapatillas deportivas sin gastar demasiado. La cadena alemana ha rebajado unas zapatillas deportivas para mujer de la conocida marca Under Armour hasta situarlas por debajo de los 40 euros.

Concretamente, las Under Armour UA W Phade RN se pueden comprar actualmente por 37,99 euros, cuando antes tenían un precio de 60 euros. Una rebaja que permite ahorrar más de 22 euros y que convierte a estas deportivas en una alternativa interesante para las que buscan una marca reconocida a un precio mucho más ajustado. Hablamos de unas zapatillas de running ligeras, diseñadas especialmente para mujeres activas que buscan comodidad y soporte en sus carreras diarias.

Las zapatillas están diseñadas para mujer y presentan un estilo deportivo que permite utilizarlas tanto para realizar ejercicio como para incorporarlas a los looks más informales del día a día. La marca estadounidense es una de las firmas especializadas en equipamiento deportivo y cuenta con una amplia gama de prendas, accesorios y calzado para diferentes disciplinas. Uno de los puntos que más destaca del modelo es su diseño ligero y deportivo. La parte superior está confeccionada con una malla que favorece la transpiración, una característica especialmente interesante durante la práctica deportiva, ya que ayuda a mantener una mayor sensación de ventilación en el interior de la zapatilla.

Zapatillas Under Armour baratas en Lidl

La fabricación también busca ofrecer comodidad durante el movimiento. Las deportivas incorporan una entresuela de EVA, un material habitual en el calzado deportivo por su capacidad para proporcionar amortiguación y ayudar a absorber parte de los impactos que se producen durante la pisada. La suela, por su parte, cuenta con zonas de goma y ranuras de flexión que permiten que la zapatilla acompañe los movimientos del pie.

Otro detalle práctico es que la plantilla es extraíble, por lo que puede retirarse cuando sea necesario para facilitar la limpieza o sustituirla por otra. El modelo está disponible en diferentes tallas para mujer, aunque la disponibilidad concreta puede variar dependiendo del momento de la compra y del stock existente. En cuanto al diseño, el color blanco y gris le aporta un aspecto sencillo que facilita combinar las zapatillas con diferentes prendas deportivas o de uso cotidiano. De esta forma, no se trata únicamente de un calzado pensado para entrenar, sino que también puede convertirse en una opción para caminar, acudir al gimnasio o utilizar durante el día.

Pero si hay un aspecto que destaca por encima del resto es su precio. Lidl las vende actualmente por 37,99 euros, frente a los 60 euros que costaban anteriormente. La diferencia es de 22 euros, lo que supone pagar aproximadamente un 37 % menos que el precio anterior. Una rebaja considerable teniendo en cuenta que se trata de unas zapatillas deportivas de Under Armour, una marca especializada en este tipo de equipamiento. La oferta está disponible a través de la tienda online de Lidl y está sujeta a la disponibilidad de tallas y unidades. Como ocurre habitualmente con este tipo de promociones, el stock puede volar rápidamente, especialmente cuando se trata de productos de una marca deportiva reconocida y con un precio inferior a los 40 euros.