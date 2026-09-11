Colas kilométras en Lidl para comprar la bicicleta eléctrica imbatible en cuanto a precio y prestaciones

Lidl vuelve a poner el foco en la movilidad urbana con una bicicleta eléctrica que llama la atención por la relación entre precio y prestaciones. La cadena alemana tiene disponible en su tienda online la Crivit Classic de 27,5 pulgadas, un modelo pensado principalmente para desplazamientos por ciudad y trayectos diarios que destaca por incorporar batería extraíble, cambio Shimano y hasta 70 kilómetros de autonomía. Su precio actual es de 849,99 euros, una cantidad especialmente competitiva dentro del mercado de las bicicletas eléctricas urbanas. En estos momentos, además, Lidl avisa de que quedan pocas unidades debido a la alta demanda. «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», especifican en su página web.

La Crivit Classic apuesta por un diseño clásico y un cuadro de acceso bajo que facilita tanto subir como bajar de la bicicleta. Está recomendada para personas con una estatura de entre 160 y 190 centímetros y monta unas ruedas de 27,5 pulgadas. El cuadro está fabricado en aluminio y el conjunto tiene un peso aproximado de 24 kilos. No es una bicicleta especialmente ligera, pero sí ofrece un equipamiento pensado para utilizarla desde el primer momento en desplazamientos cotidianos: incorpora guardabarros, portabultos, pata de cabra, timbre e iluminación delantera y trasera.

También llega prácticamente montada, concretamente al98 %, por lo que el comprador únicamente tiene que colocar algunos elementos como el manillar y los pedales y ajustar el sillín antes de empezar a utilizarla. Uno de sus principales argumentos está en el sistema eléctrico. La bicicleta utiliza un motor de buje trasero Ananda de 250 W y ofrece un par máximo de 40 Nm. La asistencia eléctrica permite elegir entre tres niveles diferentes, denominados ECO, TOUR y RACE, mientras que también dispone de una función Boost que proporciona un extra de potencia durante un máximo de 20 segundos.

Lidl arrasa con esta bicicleta eléctrica

La velocidad máxima con asistencia está limitada a aproximadamente 25 km/h, dentro de los parámetros habituales de las bicicletas eléctricas de este tipo. La batería, de 355 Wh y fabricada con celdas LG, está integrada en la tija del sillín y puede extraerse para cargarla cómodamente fuera de la bicicleta. Lidl cifra la autonomía en hasta 70 kilómetros, aunque la distancia real dependerá de factores como el peso del usuario, el terreno, el nivel de asistencia utilizado o el estilo de conducción.

Otro de los detalles que explican el atractivo del modelo es que no prescinde de componentes conocidos. La transmisión corre a cargo de un cambio Shimano Tourney de siete velocidades, mientras que los frenos son de disco mecánicos TEKTRO tanto delante como detrás. Los neumáticos Kenda Kwick incorporan además bandas reflectantes y protección antipinchazos. A esto se suma una horquilla de suspensión y un sillín Crivit diseñado para ofrecer mayor comodidad durante los desplazamientos. El portabultos AtranVelo admite una carga de hasta aproximadamente 25 kilos, por lo que también puede resultar práctico para llevar compras, una mochila o accesorios durante el día a día. Otros modelos eléctricos urbanos de la propia marca Crivit superan actualmente los 1.200 euros, mientras que la Classic se mantiene por debajo de los 900 euros, de ahí que empiecen a agotarse las existencias.