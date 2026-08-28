Cubarsí avala el desplante del Barcelona a sus campeones del mundo por el incidente de la estelada

La decisión del Barcelona de cancelar el homenaje que tenía previsto realizar a sus ocho campeones del mundo antes del partido contra el Athletic sigue generando reacciones. Pau Cubarsí ha respaldado públicamente la postura adoptada por la entidad azulgrana después de los incidentes ocurridos en Elche, donde un aficionado del Barça fue golpeado por agentes de la Policía Nacional después de arrebatarle una bandera estelada.

El central, precisamente uno de los ocho futbolistas azulgranas que conquistaron el Mundial con España, se mostró contundente a la hora de valorar la decisión de su club. Cubarsí considera que lo sucedido en Elche no puede repetirse y defendió la cancelación del acto que debía celebrarse antes del encuentro contra el Athletic.

«Es una decisión del club no organizar eso (el homenaje). Me parece bien por lo que pasó en Elche, que es algo que no puede volver a pasar, no puede producirse este exceso de fuerza», aseguró el defensa del Barcelona en declaraciones a Esport3.

Joan Garcia también lo respalda

Cubarsí no fue el único campeón del mundo que se posicionó públicamente. Joan Garcia también respaldó al Barcelona y aseguró que los futbolistas están junto a la entidad en una decisión que ha provocado una importante polémica.

«Son cosas que no gustan ver en el mundo del fútbol», explicó el guardameta sobre los acontecimientos de Elche. Joan Garcia reconoció que los jugadores tienen poco margen de actuación en este tipo de situaciones, pero dejó clara su posición: «Los jugadores estamos con el club, aunque no tenemos mucho peso con estas cosas, pero lo que ha decidido el club… a tope con ellos».

El Barcelona tenía previsto homenajear a sus ocho campeones del mundo con la selección española: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Eric Garcia, Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal. Finalmente, la entidad decidió suspender el acto como consecuencia de los acontecimientos registrados antes del Elche-Barcelona.

El Barcelona condenó la actuación policial

La polémica comenzó después de la difusión de un vídeo en el que podía observarse cómo varios agentes de la Policía Nacional intervenían con un aficionado azulgrana después de quitarle una bandera estelada. Tras encararse el joven con los policías, los agentes terminaron golpeándole con las porras cuando se encontraba en el suelo.

Las imágenes provocaron inmediatamente la reacción del Barcelona. El club calificó de «desproporcionado» el uso de la fuerza por parte de los agentes y posteriormente tomó la decisión de cancelar el homenaje previsto para sus campeones del mundo.

La actuación policial también fue denunciada públicamente por Junts, ERC y la CUP, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la apertura de una investigación interna de la Policía Nacional para esclarecer lo sucedido.

La polémica también estuvo presente en las gradas durante el Barcelona-Athletic. Numerosos aficionados acudieron con banderas esteladas, que fueron exhibidas antes del comienzo del encuentro correspondiente a la segunda jornada de Liga.