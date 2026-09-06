Mónica Naranjo habla sin tapujos sobre Ceuta: «Hemos recorrido mucho, tanto hombres como mujeres, y no lo podemos permitir»

Mónica Naranjo ha querido poner voz a la situación que atraviesa Ceuta. La cantante catalana se ha sumado a las caras conocidas que en los últimos días han mostrado públicamente su apoyo a la ciudad autónoma y lo ha hecho desde un escenario, en pleno concierto en Valdepeñas. Sus palabras, pronunciadas entre canción y canción, terminaron provocando una ovación entre los asistentes.

No es la única conocida que ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo. Fran Rivera y Lourdes Montes acudieron a la concentración celebrada en Ronda, mientras que Antonio Banderas aprovechó la entrega de un premio en Marbella para pronunciarse sobre la situación. Ahora ha sido Mónica Naranjo quien ha decidido detener por unos instantes su espectáculo para lanzar un mensaje a los asistentes y hablar de lo que está sucediendo en Ceuta.

La artista se encuentra actualmente inmersa en su Mónica Naranjo Greatest Hits Tour, una gira que tiene previsto finalizar el próximo 7 de diciembre en el Movistar Arena. Durante una de sus actuaciones, celebrada en Valdepeñas, la cantante quiso compartir con el público una reflexión que había tenido esa misma mañana mientras contemplaba el paisaje desde el lugar en el que se alojaba. «Estaba esta mañana mirando las vistas desde el lugar donde me hospedo y estaba pensando lo bonito que es nuestro país, de norte a sur y de este a oeste», comenzaba diciendo Mónica Naranjo.

El ambiente cambió por completo. Con los espectadores en silencio, la cantante continuó explicando qué había sentido al conocer la situación que atraviesa Ceuta. «De repente me ha embargado una gran tristeza. No soy alguien metiche ni política. Es más, creo que la cultura y la política no se deben mezclar», confesaba sobre el escenario.

Pero Mónica Naranjo quiso ir un paso más allá. «Debido a los momentos que estamos viviendo, que se nos va todo de las manos. No olvidemos una cosa: los españoles somos poderosos, porque unidos, jamás seremos vencidos», añadía ante el público.

La cantante catalana también quiso poner el acento en su vínculo con España y en todo lo que, a su juicio, se ha conseguido durante las últimas décadas. «Soy una gran amante de mi país y una mujer muy, muy arraigada a mis costumbres, a mis libertades… Hemos andado mucho, tanto hombres como mujeres en este país, durante muchos años y no podemos permitir lo que está pasando», aseguraba.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por parte de los asistentes, pero Mónica Naranjo todavía tenía un último mensaje que lanzar. La artista quiso dejar al margen las diferencias políticas y apeló directamente a la unidad. «Da igual qué partido político nos guste, es momento de estar unidos», afirmaba mientras se llevaba la mano al corazón.

Y entonces llegó la frase que terminó de levantar al público: «Ceuta es España y nos necesitan. No estamos en esta vida para sobrevivir, sino para vivir».

El mensaje de Mónica Naranjo se suma así a las diferentes muestras de apoyo que se han producido en los últimos días en distintos puntos de España. Una intervención que la cantante quiso realizar desde el escenario, sin entrar en un análisis político, pero dejando claro su respaldo a los ciudadanos de Ceuta y su llamamiento a la unidad.