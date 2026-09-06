Steven Spielberg, director de cine: «Hay una línea muy fina entre la censura y el buen gusto y la responsabilidad moral»

El director Steven Spielberg ha dirigido durante su vida un total de 35 películas de ficción y se ha convertido en uno de los más importante de la historia del cine. A sus 79 años sigue al pie del cañón y su última producción fue la película El día de la revelación que se estrenó este año en nuestras salas de cine, pero que ya se puede ver en plataformas de streaming en alquiler como Apple TV o Prime Video. Durante su carrera ha logrado numerosos éxitos en la taquilla de los cines y uno de ellos fue gracias a la película Indiana Jones y el templo maldito en 1984. Durante su rodaje Spielberg hizo esta reflexión: «Hay una línea muy fina entre la censura y el buen gusto y la responsabilidad moral». Una frase con la que Steven Spielberg explicaba que los directores deben tener su propio juicio y ética y no fijarse solo en las restricciones impuestas por las juntas de calificación oficiales o las autoridades gubernamentales.

Un argumento que está claro que ha aplicado durante su carrera cinematográfico, porque ha ido asumiendo poco a poco diferentes retos sin importarle mucho ni la censura ni otras cortapisas. Steven Spielberg ha ganado dos premios Óscar en la categoría de mejor director por las películas La lista de Schlinder (1993) y Salvar al soldado Ryan (1998).

Sus primeros pasos como director de cine

Steven Spielberg nació el 18 de diciembre de 1946 y desde pequeño le encantaba el cine y las cámaras. Con 13 años le encantaba rodar películas amateur con la cámara de cine de su padre que siempre llevaba en sus escapadas con los scouts.

Aunque no era un buen estudiante, tenía muy claro desde pequeño lo que quería hacer. A mediados de los años sesenta se matriculó en la Universidad Estatal de California y en 1968 tuvo su primera oportunidad gracias a la compañía Universal la cual le permitió escribir y dirigir un cortometraje que al final tuvo 26 minutos y se estrenó en los cines.

Su primera oportunidad le llegó con la película Eyes en 1969 que era un segmento de Night Gallery y contaba con el guion de Rod Serling. Estaba protagonizado por Joan Crawford y, aunque al principio nadie confiaba en Spielberg, el resultado les sorprendió a todos. Su debut para televisión fue con la película Duel (1971), que era una adaptación del cuento de Richard Matheson sobre un vendedor.

Su primer película de cine fue la cinta The Sugarland Express en 1974 que fue protagonizada por los actor Goldie Hawn y William Atherton y que, aunque no tuvo un gran éxito, comercial fue un hito importante en su carrera. Su gran oportunidad le llegó con la dirección del thriller Tiburón en 1975 gracias a los productores Richard D. Zanuck y David Brown. Esta película obtuvo los Premios Oscar a Mejor Montaje, a Mejor Banda Sonora Original y a Mejor Sonido.

Una gran carrera como director

Después del éxito de Tiburón, las puertas del mundo del cine se abrieron para Spielberg que en 1977 con el estreno de la película de ciencia ficción Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Tras esta experiencia rodó la comedia de acción 1941 escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale que se estrenó en 1979.

Su segundo gran éxito le vino de la mano de la película de acción y aventuras En busca del arca perdida que se estrenó en 1981 y estaba protagonizada por los actores Harrison Ford como Indiana Jones y Karen Allen como Marion Ravenwood. Esta cinta se convirtió en un gran éxito en la taquilla y se convertiría en una aclamada saga junto con las cintas Indiana Jones y el templo maldito (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) e Indiana Jones y el dial del destino (2023).

En la década de los ochenta el director triunfó, además de con las de la saga de Indiana Jones, con películas como E.T., el extraterrestre (1982), El color púrpura (1985) y El imperio del sol (1987). En los noventa sorprendió a todos con cintas como Parque Jurásico (1993), El mundo perdido: Jurassic Park (1997) y Hook (1991).

Ya en los 2000 triunfó con cintas tan diferentes como el thriller futurista Minority Report (2002), la comedia Atrápame si puedes (2002), La guerra de los mundos (2005), Lincoln (2012), El puente de los espías (2015), Las aventuras de Tintín (2011), The Post (2017) y Ready Player One (2018), entre otras.

Su última producción, como ya hemos comentado, ha sido la película El día de la revelación que ha tenido numerosas críticas y un éxito moderado en la taquilla con una recaudación total de 241,2 millones de dólares. Steven Spielberg ha estado durante toda su carrera enfrentándose a nuevos retos y ni la censura ni la taquilla le han hecho parar de rodar lo que a él le ha dado la gana.