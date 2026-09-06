Sydney Sweeney y su romántica escapada a Venecia: góndolas y paseos por la ciudad donde comenzó su romance con Scooter Braun

Ahora que todo el mundo apunta a Venecia para ver cómo los famosos acuden a la alfombra roja de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, Sydney Sweeney parece haber elegido este escenario para dar rienda suelta a su romance con su actual pareja. Es la actriz del momento y, por tanto, no deja de acaparar titulares con cada movimiento que realiza, pero la romántica escapada que protagonizó junto a Scooter Braun está haciendo que un aparente viaje de trabajo termine convertido en su pequeña escapada romántica particular. Si recopilamos sus planes y los lugares que han elegido, podemos reconstruir la ruta perfecta para disfrutar de un fin de semana romántico en la ciudad.

Donde todo comenzó

Lo cierto es que su historia de amor tiene mucho que ver con la ciudad de los canales. Tras meses de rumores y la posterior confirmación de su ruptura con quien fuese su prometido, Jonathan Davino, a principios de 2025 la actriz acudió sin más a la multitudinaria fiesta en la que se convirtió el enlace de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Ya nos advirtió el dicho popular que de una boda sale otra boda y, en este caso, aunque quede mucho para que suenen las campanas, comenzó a aflorar la historia entre Sydney Sweeney y Scooter Braun.

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Pronto comenzaron los rumores de que entre ambos había comenzado una historia de amor, ya que a finales del 2025 fueron vistos juntos en varias ocasiones. El momento en el que oficializaron su relación llegaría en abril de 2026, cuando ambos acudieron juntos a la alfombra roja en el estreno de la tercera temporada de Euphoria. Pero, ¿quién es Scooter Braun?

Quizás en el mundo socialité su nombre no sea tan conocido, al contrario de lo que sucede en la industria musical. Scooter Braun es un conocido empresario, inversor y exrepresentante de talentos estadounidense de la industria musical. Saltó a la fama tras descubrir a un jovencísimo Justin Bieber tras ver un vídeo de YouTube, pero su elenco de cantantes a los que ha representado abarca grandes nombres, como Ariana Grande o J Balvin. Hoy, la actriz, de 28 años, y el empresario, de 44, están viviendo una de esas escapadas de ensueño donde no pueden faltar paseos por el canal y escapadas románticas por la ciudad.

Un itinerario de ensueño

Si algo no puede faltar en Venecia es un paseo por la ciudad recorriendo en góndola los canales. Este plan no faltó para la pareja, donde aprovecharon para presumir de su amor con caricias, besos y momentos que evidenciaban la imponente química que hay entre ambos. Para la cita, ella se decantó por un vestido blanco con un jersey amarillo y complementos negros. Mientras que Braun elegía una camisa blanca, unas bermudas azul marino con una gorra del mismo color y unos zapatos náuticos color beige.

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El plan continuaba para trasladarse a la impresionante estampa que dejan los Giardini Reali (Jardines Reales) de la ciudad. Ahí acudió a la cena de Armani Beauty, firma de la que es embajadora junto al actor español Miguel Ángel Silvestre. De hecho, ambos compartieron una imagen del encuentro. Y quien no pudo faltar fue su pareja, Scooter Braun.

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Sobre el hotel que ambos han elegido para disfrutar de la ciudad todavía no se tiene certeza, si bien es cierto que muchos medios señalarían que la pareja volvió a elegir el Hotel Aman Venice, lugar bastante recurrente para la élite de Hollywood, además del hotel donde se alojó cuando, en el comienzo de su relación, acudió a la gran boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en la ciudad.

Este hotel se encuentra a pocos pasos de la Piazza San Marco y es uno de los ocho palacios monumentales de la ciudad. Reservado, boutique y elegante, el hotel dispone de tan solo 24 habitaciones que simplifican su estancia a la mayor elegancia. Su interior podría catalogarse como una auténtica obra de arte, con piezas de algunos de los grandes pintores y arquitectos de la historia de Italia, como el pintor del siglo XVIII Tiepolo. Lleno de frescos, detalles que reviven el romanticismo de la bella Italia.