Tom Hardy, actor británico, sobre la soledad: «Cuando te das cuenta de la tranquilidad, ya no quieres lidiar con la gente»

Quizás, Tom Hardy ya no sea un actor tan de moda como cuando encadenó títulos como Locke, La entrega, El renacido y Mad Max: Furia en la carretera, pero el británico todavía es un intérprete referencial para el cine comercial y la industria. Tanto como para que su casi salida de la serie Tierra de mafiosos supusiese un revuelo sideral en los despachos de Paramount Plus y Showtime. El londinense ha pasado por varias etapas profesionales; sin embargo, en todas ellas ha dado vida a personajes tan carismáticos como lo es su propia personalidad fuera de la pantalla, la cual ha dejado en múltiples ocasiones reflexiones memorables.

Habiendo sido el protagonista de filmes de culto y de sagas comerciales exitosas de la talla de Venom, Hardy es uno de los rostros más conocidos del planeta. No obstante, ese aparente perfil de estrella contrasta radicalmente con su personalidad introvertida. La cual, durante años, se ha centrado en prepararse concienzudamente para ponerse en la piel de diferentes roles. En Bronson, por ejemplo, Hardy ganó 19 kilos de masa muscular para encarnar al preso más famoso de Reino Unido y en Warrior (2011), entrenó 8 horas al día para aprender artes marciales mixtas con el objetivo de dar vida al protagonista, un luchador de la UFC. Por supuesto, esta obsesión le ha dejado secuelas. Hardy lleva dos operaciones de rodilla y una hernia discal en la espalda, entre otras múltiples lesiones.

Alejado de las fiestas y de la actitud propia de un actor taquillero, Hardy prefiere matar el tiempo ganando varios torneos de artes marciales, bajo su nombre de nacimiento, Edward Hardy. Pero fuera de esas divertidas escapadas, el actor prioriza la familia y lleva una vida hogareña muy solitaria. Concepto del que llegó a hablar en una entrevista y que terminó definiendo como «adictivo».

Tom Hardy cree que la soledad es el motor de la tranquilidad

En unas declaraciones recogidas por la revista Men’s Health, Hardy decía lo siguiente del concepto, demostrando una vez más que él no es el típico actor de Hollywood:

«Quedarse solo por un tiempo es peligroso y adictivo; cuando te das cuenta de la tranquilidad, ya no quieres lidiar con gente».

Los próximos proyectos de Tom Hardy

Aparte de volver a verlo en una nueva temporada de Tierra de mafiosos, Tom Hardy tiene pendiente la producción de varios proyectos. Por un lado, protagonizará el próximo filme sin título que dirigirá Sean Penn y pondrá su voz a Eddie Brock en la próxima cinta animada de Venom.