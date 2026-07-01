Tom Hardy se queda en ‘MobLand’: el actor continuará en la serie tras resolver los conflictos internos con el creador

Hace poco más de un mes, saltaban las alarmas en la producción de MobLand: Tom Hardy iba a ser apartado de la serie por sus disputas internas con el productor y showrunner ejecutivo, Jez Butterworth. Sin embargo, según varios medios norteamericanos, el conflicto ya está resuelto y el nominado al Oscar volverá a compartir pantalla con sus compañeros, Helen Mirren y Pierce Brosnan, en la tercera temporada.

Las fricciones entre Hardy y Butterworth habrían comenzado en el desarrollo de la segunda temporada, escalando hasta el punto en el que ninguno de los dos podía ya trabajar juntos. Semanas después, las aguas se han ido calmando con gestiones y procesos que invitaban a pensar en la aparente reconciliación, incluyendo el apoyo público y notorio de Mirren en las redes sociales.

Tom Hardy volverá para la temporada 3 de ‘MobLand’

Tal y como habían transcurrido los acontecimientos, parecía que el inminente estreno de los nuevos episodios de la ficción criminal iba a ser la despedida del personaje de Hardy, quien hasta ahora ha sido uno de los rostros protagónicos de la serie de SkyShowtime.

Pero conforme revela Deadline, fuentes cercanas a la franquicia han recalado en una reunión clave en Londres entre el actor, ButterWorth y el productor ejecutivo de la serie, David Glasser. El encuentro parece haber acercado posturas, cerrando un camino común a seguir para la serie. Según cuentan en el medio, el director y también productor de la serie, Guy Ritchie, participó en el proceso de reconciliación. El cineasta británico fue uno de los primeros que le otorgó un papel relevante a la estrella, cuando esta dio vida a Rob «el guapo» en RocknRolla (2008).

Resueltos los problemas, los guionistas ya trabajan en la tercera temporada de MobLand, centrándose tanto en el rol de Hardy como en el de las otras dos leyendas veteranas de la actuación, Mirren y Brosnan.

Estrenada en 2025, los 10 primeros capítulos fueron elogiados por la prensa especializada y un éxito de audiencia para Paramount. La compañía todavía no ha hecho oficial la renovación de la tercera temporada, aunque con la expectación generada, la serie tiene que bajar mucho el nivel para que no exista, al menos, otra ronda de episodios de este aclamado thriller de mafiosos.

Entre los motivos de disputa y exigencias, Hardy se quejaba de la tardanza en la entrega de guiones y ensayos, exigiendo por el camino constantes cambios y modificaciones que a menudo eran ignoradas. A todo esto, se explicó que el actor llegaba tarde de forma constante al set, negándose a salir de su tráiler durante horas y haciendo esperar a Brosnan y Mirren.

El futuro del actor

El intérprete londinense protagonizará la próxima cinta de Sean Penn como director y se rumorea que, de algún modo, podría recuperar su papel de Venom. Varios informes apuntan a que se está trabajando en un proyecto animado sobre el villano de Spider-Man.