La película con la que Guy Ritchie recuperó su esencia ya está en Prime Video: mafia, humor negro y un ingenio sin límites

Considerado por muchos como el «Tarantino británico», Guy Ritchie se consagró bien pronto como un cineasta al que tener en cuenta con sus dos primeros largometrajes. Lock & Stock (1998) fue un soplo de aire fresco para el celuloide criminal europeo y Snatch. Cerdos y diamantes (2000) mejoró la fórmula, subiendo la apuesta presupuestaria e implicando a una estrella internacional como Brad Pitt. Sin embargo, y con el paso del tiempo, el realizador fue perdiendo la frescura de su dinámica puesta en escena y, sobre todo, el humor y agilidad verborreica de sus carismáticos personajes. Pero, por suerte para sus fans, el londinense recuperó su esencia hace siete años con un estreno que acaba de irrumpir en Prime Video. Sí, nos referimos a la fantástica The Gentlemen: Los señores de la mafia.

En su estreno en 2019, The Gentlemen terminó recaudando 115 millones de dólares en el box office. Números que demostraban que Ritchie también podía ser un hombre clave para la taquilla. Aunque en realidad, su mayor éxito ese año fue el live action de Aladdin, cuyo paso por la cartelera mundial acumuló 1.053 millones. Ahora, desde hoy mismo, el título aparece en el catálogo de Prime Video. Pues desde hace meses, el filme sólo permanecía disponible en el abanico de contenidos de Movistar Plus.

‘The Gentleman’ aterriza en Prime Video

La trama se centra en el capo de la mafia Mickey Pearson, un hombre que ha construido todo un imperio criminal y lucrativo en Londres gracias a la marihuana. Agotado de complicaciones, su objetivo es retirarse y vender su valioso negocio. No obstante, el rumor de su jubilación anticipada sale a la luz, se activan al instante toda una serie de conspiraciones, traiciones y chantajes.

Aparte del siempre divertido estilo cómico de Ritchie, el reclamo principal de The Gentlemen no es otro que su reparto estelar comandado por Matthew McConaughey. Acompañándole, están la estrella de Sons of Anarchy, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Jeremy Strong y Eddie Marsan, entre otros.

La crítica profesional volvió a elogiar el ritmo frenético del director y su habilidad para narrar situaciones complejas a golpe de un montaje dinámico y adictivo. Ritchie vuelve a hechizarnos con un montaje no lineal y con un estilo visual sofisticado, recargado y apuntalado a través de diálogos tan afilados como un puñal.

Este regreso gangsteril a sus raíces deja de lado el plano underground. Sus personajes ya no son matones de poca monta y los planes de estos ya no bailan en el caos. Una versión madura de su mejor cine que se presenta como una opción inmejorable para dos horas de puro entretenimiento en el streaming.

Un mundo criminal en expansión

Los fans de la cinta tienen la suerte de poder seguir explorando este universo de narcotraficantes con la ficción spin-off seriada, The Gentlemen: La serie.

Disponible en Netflix, la historia se centra en personajes diferentes a los de la película y ya está renovada por una segunda temporada.