90 minutos de puro verano: la comedia adolescente que tienes que ver en Prime Video

Al igual que ocurre con la Navidad o Halloween, el calor del verano pide a gritos historias que concurran bajo temáticas acordes a la estación estival. Por eso nuestra recomendación de hoy sigue esa senda narrativa a través de un filme no demasiado conocido del cine independiente norteamericano. The Kings of Summer es una película perfecta para inaugurar esta inminente temporada de calor, días largos y chapuzones en el agua.

Con una duración de hora y media, la comedia adolescente de Jordan Vogt-Roberts se estrenó hace ya más de 13 años en los cines y hoy, sólo los suscriptores de Prime Video pueden disfrutarla en su catálogo. Un coming of age que posee grandes momentos de humor, pero también toca temas con cierto trasfondo adulto. Como es, por ejemplo, la relación con la familia o el salto a la madurez. Todo ello mezclado en un cóctel perfecto que captura la esencia de la libertad que se respira en la naturaleza, alejada del agobio de la rutina. Aunque ante todo, esta cinta es una historia de amistad entrañable.

¿De qué trata ‘The Kings of Summer’?

La trama se centra en tres adolescentes que, hartos de su vida y de sus padres, deciden tomar el control de su verano de la forma más radical posible. Cansados de reglas, rutinas y tensiones, escapan a un claro en el bosque para construir una casa y vivir en total libertad. Es entonces cuando comienzan a entender realmente qué significa ser independientes, poniendo su relación a prueba entre aventuras, risas y momentos de reflexión.

El trío de protagonistas está encarnado por Nick Robinson (La asistenta), Moises Arias (Fallout) y Gabriel Basso, quien en los últimos años se ha convertido en una auténtica estrella gracias a su participación en largometrajes como Una casa llena de dinamita o la serie de Netflix, El agente nocturno. Tras ellos, Nick Offerman (The Last of Us), Megan Mullaly (The Disaster Artist), Allison Brie (Mad Men), Thomas Middleditch (Sillicon Valley) y Erin Moriarty (The Boys) conforman las caras más conocidas del reparto secundario.

Perfecta para una noche de verano

The Kings of Summer es una de esas cintas que te transportan a una etapa agradable y nostálgica, proyectando la idea de un verano ideal en cada fotograma. Los fans de Hacia rutas salvajes encontrarán aquí un match perfecto con la adaptación que dirigió Sean Penn en 2007, pues esta también es una historia de escape y construcción de reglas propias fuera de las preocupaciones vinculadas a la sociedad. Eso sí, el guion de Chris Galletta es mucho más ligero y divertido que aquel largometraje protagonizado por Emile Hirsch.

En definitiva, esta desconocida apuesta es un valor seguro para todos aquellos que busquen rememorar recuerdos y refrescar el espíritu: como el mejor verano de tu vida, tampoco querrás que The King of Summer termine.